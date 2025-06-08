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獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

聯合報／ 記者洪哲政劉學聖／台北-高雄連線即時報導
美國海岸防衛隊國際事務官Samuel England（中）今天出席「海安12號」演習。記者劉學聖／攝影
美國海岸防衛隊國際事務官Samuel England（中）今天出席「海安12號」演習。記者劉學聖／攝影

海巡署今(8)日在高雄港舉行「海安12號」演習，多位美國海岸防衛隊要員被目擊出席觀禮。

海巡署今日上午10時於高雄港16、17號碼頭舉行兩年一度的「海安12號」演習，由賴清德總統主持。演習邀集國防部海、空軍司令部、內政部空中勤務總隊、警政署、交通部航港局及高雄市政府等單位共同參演，演習首度結合國防部空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部及內政部空中勤務總隊等單位共同實施空中展演，向國際展現我國面對海域突發事件時的聯防應變量能。

本報目擊，觀禮台有與我簽定「海巡合作備忘錄」美方要員出席，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）事務官成海天外，美國海岸防衛隊國際事務官Samuel England、美國海岸防衛隊印太事務官Jessica Lukasik都列席觀禮。

海巡署近年連續派艦前往我邦交國帛琉（Palau），與美國海岸防衛隊、日本海岸防衛隊進行聯合海上演訓，台美海巡合作密切。

美國在台協會 演習 海巡署

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