聽新聞
0:00 / 0:00
獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮
海巡署今(8)日在高雄港舉行「海安12號」演習，多位美國海岸防衛隊要員被目擊出席觀禮。
海巡署今日上午10時於高雄港16、17號碼頭舉行兩年一度的「海安12號」演習，由賴清德總統主持。演習邀集國防部海、空軍司令部、內政部空中勤務總隊、警政署、交通部航港局及高雄市政府等單位共同參演，演習首度結合國防部空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部及內政部空中勤務總隊等單位共同實施空中展演，向國際展現我國面對海域突發事件時的聯防應變量能。
本報目擊，觀禮台有與我簽定「海巡合作備忘錄」美方要員出席，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）事務官成海天外，美國海岸防衛隊國際事務官Samuel England、美國海岸防衛隊印太事務官Jessica Lukasik都列席觀禮。
海巡署近年連續派艦前往我邦交國帛琉（Palau），與美國海岸防衛隊、日本海岸防衛隊進行聯合海上演訓，台美海巡合作密切。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言