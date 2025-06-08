影／海安演習海空實兵操演精彩 下午開放民眾參觀

海巡署今早10時在高雄港16、17 號碼頭舉行2年一度的「海安12號」演習，動員海軍、空軍及空勤總隊、警政署等警力，陸海空動員4艦、9艇、4架直升機及1無人機，由賴清德總統蒞臨校閱，規模壯大，展示我國面對海上威脅的聯合應變能力。今天下午起到四點半前也將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀，另於現場展示海巡署各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等科技裝備，民眾可近距離體驗海巡科技裝備與國艦國造量能。

海巡署表示海空分列式集結4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，展現海巡各級艦船艇，並出動黑鷹和S-70C的3架次空軍救護隊、海軍及空勤直升機，「海空一體」展現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，完全實兵、實裝、實景演練。此次演練科目有「攔截圍捕」、「吊掛救援」及「海空分列式」3項，其中「海空分列式」是睽違6年再次展演，動員空軍 UH-60、海軍 S-70C及空勤總隊 UH-60、AS-365N等機型，接續由海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」新造各噸級巡防艦艇與特勤隊突擊艇演練。 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，賴清德總統（中）在海委會主委管碧玲（前左）、民進黨立委邱議瑩（後右二）親自主持。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，場面逼真。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，賴清德總統（前）親自主持。圖後為海軍司令唐華。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，美國海岸防衛隊也派員前來觀摩。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影 海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影