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海巡不能再夜盲 賴總統：要持續投資應對中國灰色侵擾

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今早前往高雄港參與「海安12號」演習，立委邱議瑩在後方明顯位置，賴總統右側則是海委會主委管碧玲（左二），高雄市長陳其邁未陪同出席。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今早前往高雄港參與「海安12號」演習，立委邱議瑩在後方明顯位置，賴總統右側則是海委會主委管碧玲（左二），高雄市長陳其邁未陪同出席。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今（8日）上午前往高雄視導海安12號演習，總統府發布新聞稿指出，賴總統致詞提到，近年來國際地緣政治變化快速、極端氣候頻繁，台灣更面臨來自中國持續不斷的灰色地帶侵擾，面對日益複雜的海域安全挑戰，不能只靠決心，更要持續投入資源。

賴總統指出，近日行政院運用歲計賸餘編列4100億元的特別預算，其中包括海巡艦艇籌建計畫、無人機與環島智慧監控系統建置及人才培訓與專業裝備的升級；當前海巡署最亟需補足的就是紅外線熱影像系統的配置，讓海巡同仁在夜間也能準確掌握海域動態。

賴總統呼應海委會主委管碧玲主委所說「我們的海巡不能再夜盲」，賴總統表示，這不只是設備的提升，更是國家安全與韌性的不斷提升與強化，並呼籲立法院不分黨派一起來當海巡同仁的後盾，共同支持行政院的特別預算，讓海巡能有最先進的裝備和科技，守護每一寸國土，確保台灣人民的安全與尊嚴。

此外，副總統蕭美琴昨（7日）晚間出席台灣人公共事務會（FAPA）青年培訓營晚宴時，也提到台灣面臨的艱鉅挑戰，包括灰色地帶侵擾、軍事威脅、新興科技挑戰、經貿壓力以及全球經濟快速轉變的環境等。

蕭美琴表示，台灣正與美國進行貿易談判，希望能就對等關稅、IC相關技術的232條款以及關於「大而美法案」等部分達成共識；她說，「我們的目標是促進經濟發展，不僅讓美國更強大，也讓台灣更強大。相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突。」

蕭美琴表示，台灣需要美國的創新、研發、設計與市場；同時美國也需要台灣的新創、研發與製造專長，以及台灣人民對於維護雙方共同珍惜價值的堅持；保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，讓雙方共同在 AI 與尖端科技領域保持領先地位，這些技術應為維護和平穩定提供服務，並促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具。

美國 演習 海巡署

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