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賴清德高雄校閱海安演習 綠民代全來了獨缺陳其邁 市府說因為這個原因

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
賴清德總統今早前往高雄港參與「海安12號」演習，立委邱議瑩在後方明顯位置，賴總統右側則是海委會主委管碧玲（左二），高雄市長陳其邁未陪同出席。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今早前往高雄港參與「海安12號」演習，立委邱議瑩在後方明顯位置，賴總統右側則是海委會主委管碧玲（左二），高雄市長陳其邁未陪同出席。記者劉學聖／攝影

海巡署今早在高雄港舉辦「海安12號」演習賴清德總統親臨校閱，海軍、空軍及空勤總隊、警政署等單位艦艇、直升機及無人機登場展演，規模盛大。此活動高雄綠營立委及民代出席踴躍，唯獨不見高雄市長陳其邁身影，引來外界揣測。市府表示，市長因感冒取消近日公開行程，改指派副市長李懷仁出席代表今日活動。

高市府新聞局6月6日晚間發出7日至9日市長陳其邁公開行程，無論是市長陳其邁或三位副市長，3天行程皆是空白，沒有任何公開活動。

今早「海安12號」演習，民進黨立委賴瑞隆、林岱樺、黃捷、邱議瑩、李昆澤、許智傑及邱志偉都有參與，民進黨議員出席也很踴躍，爭取市長提名的邱議瑩還站在賴清德旁的「C位」，卻是不見市長陳其邁陪同或出席活動。

對此，高市府發言人項賓和解釋，市長陳其邁因為感冒，取消近日公開行程，上午的海安12號演習指派副市長李懷仁代表出席。

左起賴瑞隆、林岱樺、黃捷、邱議瑩、李昆澤、許智傑及邱志偉等七立委出席海巡署在高雄港舉辦的「海安12號」演習。記者劉學聖／攝影
左起賴瑞隆、林岱樺、黃捷、邱議瑩、李昆澤、許智傑及邱志偉等七立委出席海巡署在高雄港舉辦的「海安12號」演習。記者劉學聖／攝影
高市府新聞局6月6日晚間發出7日至9日首長公開行程，無論是市長陳其邁或三位副市長，3天行程皆是空白，沒有任何公開活動。記者徐白櫻／翻攝
高市府新聞局6月6日晚間發出7日至9日首長公開行程，無論是市長陳其邁或三位副市長，3天行程皆是空白，沒有任何公開活動。記者徐白櫻／翻攝

陳其邁 賴清德 行程 演習

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