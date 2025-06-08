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民辦「台海防衛兵推」美日上將助陣 強調絕不美化結果

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
參謀總長退伍的李喜明，現任台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）執行長，將主持「2025台海防衛兵推」。圖／聯合報系資料照
參謀總長退伍的李喜明，現任台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）執行長，將主持「2025台海防衛兵推」。圖／聯合報系資料照

台海如果爆發衝突，可能會出現怎樣狀況？國防部每年漢光演習，雖必進行電腦兵推，但過程與結果並非公開，也常被質疑推演結果不能「打擊民心士氣」。對此，台北政經學院基金會和平安全中心將於本周舉行台海防衛兵推，共有9位中外退伍上將，以及８位國軍退伍中將參與，強調將會用最公開、不預設立場的方式進行推演。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄與中心執行長李喜明都強調，這場推演「絕對不遮掩，絕對不騙人，絕對不故意美化果」，台灣可能遭受的窘迫與困境，都要如實呈現。負責執行的中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，這將是對台海戰爭的可能進程與結果，最公開且不預設立場的推演。

黃介正說，相較於先前立委陳永康主持的TTX政軍兵推，這次的推演將著重於各方如何用兵。由於預設美方已允諾出售我國的武器，國軍都已經完成戰備，因此將想定時間設為2030年。演習共分為4個動次，想定狀況從第一階段的灰色地帶威脅，逐步提升狀況至攻擊我外離島，演化到最後全面攻台，階段之間不直接連貫。

此次兵推邀請4位美國日本退役將領：包括美國前參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Admiral Michael Mullen）、前太平洋總司令布萊爾上將（Admiral Dennis Blair）、日本前統合幕僚僚長岩崎茂上將（General Shigeru Iwasaki） 、前海上自衛隊幕僚長武居智久上將（Admiral Tomohisa Takei）。加上5位國軍上將，是至今具軍事背景人員參演層級最高的兵棋推演。

兵推編組區分為管制組、中共組、台灣組、美國組、與日本組。台灣組由前陸軍司令胡鎮埔上將擔任主推官，陣容包括前副總長執行官廖榮鑫上將、前副總長王興尉中將、前副總長蕭維民中將、前後備揮官周皓瑜中將等。中共組參演人員有前國防部副部長（陸軍司令）徐衍璞上將、前陸軍副司令（參謀本部情研中心主任）王紹華中將。

美國組除兩位美國海軍上將之外，還有前國安會副秘書長陸小榮中將，前空軍副司令林於豹中將。日本組除兩位前日本自衛隊上將之外，還包含前國防部副部長張冠群上將。另邀國防大學中共政軍研究所教授馬振坤博士、前空軍副司令傅慰孤中將擔任顧問。推演全程由李喜明與黃介正，依據兵推預定目標與想定設計，管制推演進行。

此外，兵推另設有指導組，邀請包括藍綠背景的資深國安退休官員擔任，範圍橫跨政壇藍綠陣營：包括前行政院長江宜樺、前國安會秘書長邱義仁、李大維，民進黨前主席許信良、前國防部長蔡明憲、前國防部副部長霍守業、高廣圻及前國防部副部長、現任國民黨立委陳永康。

國軍漢光演習資料照片。圖／國防部資料照
國軍漢光演習資料照片。圖／國防部資料照
2025台海防衛兵推，將驗證國軍面對中共攻台時的戰法是否可行，並標榜絕對不放水。圖／國防部資料照
2025台海防衛兵推，將驗證國軍面對中共攻台時的戰法是否可行，並標榜絕對不放水。圖／國防部資料照

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