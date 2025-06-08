海巡年度演習登場 賴清德總統喊話朝野「別讓海巡夜盲」

海巡署今日早上10時在高雄港舉行2年一度的「海安12號」演習，動員海軍、空軍及空勤總隊、警政署等4艦、9艇、4架直升機及1無人機，由賴清德總統蒞臨校閱，規模壯大，展示我國面對海上威脅的聯合應變能力，賴致詞喊話立院朝野，力挺行政院特別預算案，別讓海巡同仁夜盲。

賴清德致詞表示，今天是國家海洋日，台灣四面環海，我們向海洋致敬，也向世界展現韌性，近年國際地緣政治變化快速，台灣面臨中國灰色侵擾，海巡始終站在第一線堅定執法 ，不論是打擊犯罪、查緝走私或救生救難，致力守護國人生命安全。

他說，面對日益複雜的挑戰，不能只靠決心，更要持續投入資源，行政院利用歲計結餘，編列4100億元特別預算，其中包含海巡艦艇籌建計畫、無人機與環島智慧監視系統建置 ，尤其當前海巡署最需補足的就是紅外線熱影像系統配置，讓海巡在夜間也能掌握海域動態。

賴總統說，他認同海委會主委管碧玲所說「我們海巡不能夜盲」，不論水下、水面或空東，都希望加強無人載具與智慧監偵裝備的配置，提升國家安全韌性，他呼籲立法院不分黨派，共同支持行政院特別預算，讓海巡有更先進裝備守護每寸國土，確保台灣安全與尊嚴。

活動結束後，賴總統頒發加菜金給參演官兵弟兄，海巡署表示，今日海空分列式集結4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，並出動空軍救護隊、海軍及空勤直升機，「海空一體」展現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，完全實兵、實裝、實景演練。

配合海安演習，高雄港旅運中心開放三樓觀景平台，讓更多民眾可以在最佳觀賞點觀看。