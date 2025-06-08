海安實兵演練高雄港登場 海巡精銳盡出下午開放登艦
海巡署今早10時在高雄港 16、17 號碼頭舉行2年一度的「海安12號」演習，動員海軍、空軍及空勤總隊、警政署等警力，陸海空動員4艦、9艇、4架直升機及1無人機，由賴清德總統蒞臨校閱，規模壯大，展示我國面對海上威脅的聯合應變能力。
海巡署表示，海空分列式集結4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，展現海巡各級艦船艇，並出動黑鷹和S-70C的3架次空軍救護隊、海軍及空勤直升機，「海空一體」展現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，完全實兵、實裝、實景演練。
此次演練科目有「攔截圍捕」、「吊掛救援」及「海空分列式」3項，其中「海空分列式」是睽違6年再次展演，動員空軍 UH-60、海軍 S-70C及空勤總隊 UH-60、AS-365N等機型，接續由海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」新造各噸級巡防艦艇與特勤隊突擊艇演練。
配合海安演習，高雄港旅運中心開放三樓觀景平台，讓更多民眾可以在最佳觀賞點觀看。
今天下午12時30分至16時30分也將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀，另於現場展示海巡署各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等科技裝備，民眾可近距離體驗海巡科技裝備與國艦國造量能。
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