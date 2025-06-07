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召訓再深化！台中首梯替代役備役役男射擊召訓200人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中第一梯次替代役備役役男射擊訓練演訓召集昨順利落幕，圖為實彈射擊訓練。圖／台中市政府提供
台中第一梯次替代役備役役男射擊訓練演訓召集昨順利落幕，圖為實彈射擊訓練。圖／台中市政府提供

台中市政府今年第一梯次替代役備役役男射擊訓練演訓召集昨順利落幕，此梯共召訓200人，今年訓練再深化，由1日延長為2日，並深化課程內容，提升全民國防戰力。民政局長吳世瑋說，市府持續精進訓練規畫，盼凝聚全民力量，提升城市防衛韌性。

民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕主持開訓及結訓典禮。彭岑凱表示，內政部2023年起將槍枝基本課程及實彈射擊納入新兵基礎訓練，去年起針對退役備役役男推動射擊訓練召集，今年訓練由1日延長為2日，並深化課程內容；感謝台中市後備第一旅專業團隊提供優質場地與戰術指導。

民政局表示，此次實彈射擊訓練課程包含民防及全民國防課程、射擊基本課程、槍枝模擬射擊，及實彈射擊訓練等，並提供空氣槍射擊體驗與槍枝模型展示。

民政局表示，今年1月至7月，市府舉辦救護員（EMT-1）繼續教育召訓2梯次、共718人，並在成功嶺營區舉辦2梯次實彈射擊召訓共400人。另外，台中市2025城鎮韌性（全民防衛動員、防空）演習將在7月15日登場，屆時也將召訓150名備役役男支援相關演習。

役男 實彈 台中市

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