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影／黃國昌大喊軍人加薪 基層官兵加給應調高至2萬5

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨主席黃國昌今天主持南投縣黨部主委交接。記者江良誠／攝影
民眾黨主席黃國昌今天主持南投縣黨部主委交接。記者江良誠／攝影

立法院正審議「軍人待遇條例」修正案，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨對軍人加薪「百分之百支持」，並具體建議，志願役基層士官兵加給應提高至2萬5千元、義務役則至少比照基本工資。他強調，強化國防不僅是買武器，更應落實照顧官兵待遇。

黃國昌說，民眾黨主席柯文哲早在2024年總統大選期間即首度提出，國防預算應占GDP3％，但增加國防預算不能只用來購買硬體設備，「怎麼樣提供在第一線非常辛苦、奉獻犧牲的國軍弟兄更好的待遇，才是努力的方向」。

在義務役薪資方面，黃國昌表示，民眾黨與國民黨立場一致，主張義務役的薪水加上加給，最起碼應達到基本工資標準，這樣年輕人在服役時才能「沒有後顧之憂」。他說，服義務役的年輕人若經濟條件無法得到基本保障，對徵兵制度的支持度勢必降低。

至於志願役待遇，黃國昌建議將官、校級與基層士官兵三個層級明確區分。針對將官部分，目前加給1萬3千元，「我們認為是足夠的」；中校、上校則是1萬8千元；基層士官兵的加給則應大幅提高至2萬5千元。黃國昌指出，給基層的照顧越多，越能鼓勵更多優秀人才投入志願役，這不僅是立法方向，也是民眾黨的核心主張。

對於國民黨是否私下與民進黨協調，黃國昌認為「那個引申太多了啦！」但民眾黨在議事推動上完全是被動配合議事處的安排，並透露黨團將全力促成「軍人待遇條例」在下周二完成三讀。

黃國昌 民眾黨 國防預算

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