43共軍機艦出海「聯合戰備警巡」軍方痛批破壞區域現狀

中共軍機活動沉寂多日後，昨日再次出動大批機艦出海執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦8艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部痛批，共軍對我周邊空、海域進行騷擾，有高度挑釁意味，是公然破壞區域現狀。

國防部昨晚宣布，共軍從下午3時45分起到傍晚為止，陸續出動，殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，經進一步統計，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次，共艦8艘、公務船1艘在台海周邊活動，其中有25架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時25分到今日凌晨3時50分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計28架次在台海中線沿線活動，其中21架次曾逾越中線進入我北部及西南空域，並沿西部應變區外圍接近至鵝鑾鼻南南西方空域。

同時，在台灣南北東北端海空方面，昨日下午2時05分到晚間8時20分，發現共軍輔戰機2架次在我北方防空識別區外活動。同一時間，從昨日下午1時30分到傍晚6時40分為止，在西南空域也發現4架次轟炸機、輔戰機及無人機進入該區域大範圍活動。