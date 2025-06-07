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中共43機艦船擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北7日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機34架次，其中25架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共43機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天下午3時45分起，15架次共機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」為名，對台灣周邊空、海域進行騷擾；相關行為具有高度的挑釁意味，未適當顧及其他國家的海洋權利，為區域帶來不安與威脅，更是對區域現狀的公然破壞。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時25分至今天凌晨3時50分，在台灣海峽空域偵獲中共28架次主、輔戰機及無人機，其中21架次逾越海峽中線。

國軍於昨天下午1時30分至昨天晚間6時40分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機及無人機；另於昨天下午2時5分至昨天晚間8時20分在台灣防空識別區（ADIZ）範圍以外的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

海峽中線 國防部 中共

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