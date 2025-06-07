軍人優先登機 賴清德：政策看似平凡卻提升官兵榮譽感

華航等六家國籍航空，7月起將同步推出「軍人優先登機服務」，現役軍人憑軍人身分證就能優先登機。賴清德總統表示，雖然這樣的政策看似平凡，卻是對國軍的肯定，不僅提升官士兵的榮譽感與地位，更是政府結合民間，用具體行動感謝軍人為國奉獻的最佳例證。

賴總統在臉書表示，國軍在國土的每一個角落，全天候待命、保家衛國，非常辛苦，值得全體國人的尊敬與支持。在我上任後，就指示顧立雄部長，要結合不同部會，全方位研議對軍人支持方案，表達政府的支持和感謝。

交通部與國防部昨天共同宣布，從今年7月1日起，現役軍人搭乘國籍航空公司的國際線航班，就可以享有「優先登機」的禮遇。賴總統說，雖然這樣的政策看似平凡，卻是對國軍的肯定，不僅提升官士兵的榮譽感與地位，更是政府結合民間，用具體行動感謝軍人為國奉獻的最佳例證。

賴總統表示，政府會持續給國軍各項支持，在未來，也會有更多敬軍政策陸續推出，「讓我們一起為國軍加油，當國軍最堅實的後盾。」