【專家之眼】強權航艦對峙？胡扯謠言亂飛！

最近數日由於國內外媒體大肆炒作美國海軍華盛頓號航艦在日本南部海域，尼米茲航艦打擊群則是在南海接近暹羅灣南方海域活動。但在此同時，解放軍遼寧艦航艦編隊則是在5月底穿越宮古海峽，進入西太平洋後，朝南駛向菲律賓東方海域，繼續實施各項演訓課目；而山東艦航艦編隊則是從海南島三亞基地出港，會合其他水面艦艇配合陸基戰機，在南海北部海域實施演訓。

由於華盛頓與北京兩方強權航艦作戰編組，同時現身在西太平洋與南海海域，再加上媒體率先報導，政論名嘴見獵心喜跟進炒作，霎時之間各方思維都被媒體眾口鑠金氣勢與名嘴三人成虎氛圍所誘導，從而認定前述強權航艦作戰編組，顯然就是在前述兩個海域形成雙雙配對之對峙態勢，擺出分庭抗禮互別苗頭架勢，只要狀況失控，極有可能觸發戰火捉對廝殺大打出手。

筆者因此接獲甚多媒體記者朋友來電詢問此事，但是由於不願睜著眼睛亂說瞎話，跟著各種荒誕說法胡亂起舞，並且坦承告知下列各項大澆冷水觀點，因此許多媒體記者朋友都責怪張老師不夠意思，讓採訪結果因此落空，難以滿足媒體高層編輯期待。但眾人皆醉我獨醒，就讓我來當個點破國王沒有穿衣服小男孩吧！

首先必須指出，媒體與名嘴所廣泛指稱航艦形成「對峙」態勢，其實「對峙」並非標準軍事用語，海峽兩岸不論是國軍抑或是解放軍軍語辭典，都未曾收錄與定義這個「對峙」用辭。但在形容軍事態勢時，不論是媒體抑或是軍事專業圈內，確實經常使用該辭語描述軍事動態，但基本上大家都是望文生義，確實也沒有太多人窮理致知，認真查閱「對峙」到底在軍事上要如何定義。

其次就要援引國語辭典中，所列出「對峙」釋義內容；基本上「對峙」是具有「相對而立」以及「相抗衡」兩個意義。各位讀者朋友必然就能看出，兩方強權航艦作戰編組不可能會「相對而立」，此種情形或許可以形容軍事地面部隊依據地形或是本身防線、陣地或是防禦工事作為支撐與依托「相對而立」，但是對於海上機動艦艇作戰編組，實在是很難採取此種靜態模式「相對而立」。因此就只剩下「相抗衡」這種詮釋，才符合媒體與名嘴認定兩方強權航艦作戰編組形成「對峙」態勢可能性。

但若是要判斷兩方強權航艦作戰編組是否在海上構成「相抗衡」態勢，恐怕就要檢視其航行運動軌跡以及相互間之距離，甚至還要觀察雙方艦儎機是否曾經迫近過對方戰機或是航艦編隊。假若認真檢視美國海軍華盛頓號航艦編隊活動狀況，對比解放軍遼寧艦航艦編隊，吾人不但發現遼寧艦與其護航艦及綜合補給艦在穿越宮古海峽，進入西太平洋海域重新編隊後，其實是在逐漸遠離美國海軍華盛頓號航艦與其護航艦活動海域，雙方艦儎機亦從未相互接近，真是不知道面對這種運動軌跡，要具有多大想像力才能硬湊出雙方「相抗衡」，詮釋成這兩個航艦作戰編組構成「對峙」態勢？

再回頭看看，美國海軍尼米茲號航艦打擊群與山東艦航艦編隊相互間，雖然在帳面上都可算是在南海海域活動，但其實一直都保持相當距離，雙方艦儎機起飛升空活動範圍亦從未相互接近，真是讓人難以理解，到底是怎樣看出雙方處於「相抗衡」狀態，並且詮釋成互相構成「對峙」態勢。

話要是講個實在不客氣，媒體報導與名嘴評論其實都是在投射某種唯恐天下不亂之內心渴望，絕對不是衡情論理認真審視這些軍事儎臺海上實際活動態勢。而且社會大眾面對政府公部門天天釋放共軍機艦在臺灣周邊活動訊息，外交部會與政府國安高層又三不五時拿出外籍機艦穿越臺海周邊海空域，將其宣傳成各方前來對著北京示威並表達力挺臺灣政治訊息，但真實世界實際運行軌跡，真是如同這些編織過加料訊息嗎？

強權航艦對峙這個鄉野奇談，真是愈演愈烈，許多政治人物搶著進場放話發表意見，但卻顯現出臺灣社會許多所謂意見領袖，其實是多麼容易被牽著鼻子走；真是讓人要為此搖頭嘆息。臺灣鄉親不斷被灌輸異常思維與離奇論述，最後讓基本判斷能力逐漸喪失，只能跟著許多放話管道拾人牙慧，讓許多離譜胡扯謠言來安撫本身惶恐失措之心靈，眼看著國王明明沒有穿衣服，請問我們是否還有那個小男孩講真話勇氣？