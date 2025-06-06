【重磅快評】官兵提前登機政策方向正確 具體措施卻如雞肋

今天國防部長顧立雄與交通部長陳世凱共同出席記者會，宣布國籍航空公司為表達對國軍官兵的感謝，下月起國際線航班同步推出「軍人優先登機服務」。軍方現行規定，官兵不得攜帶軍人身分證件出國，也會在此之前一併修改。

軍人搭機享有優先禮遇，在許多國家（包括對岸）行之有年，如今我國總算起步，純就方向而言，當然值得肯定。但也必須說，這一步的幅度實在跨得太短，相較於兩位部長親自加持，未免雷聲大雨點小。

這次的軍人優先禮遇，僅限於登機門前，亦即和商務艙或航空公司的高階會員一起登機。至於在一般搭機過程中，同樣常大排長龍的機場報到、安檢等過程，並沒有特別優惠。航空公司對於重要旅客提供的，行李加綴「優先處理」的服務，也不在此波優惠中。

至於國內航線，官兵搭乘機會更高，卻不在這一波優惠內。對此陳世凱部長解釋：國內線飛機較小也不分艙等，沒有優先問題；國際線飛機較大，也有分登機順序，才會提供服務。

從這番話來看，恐怕部長很久沒有和民眾一起搭經濟艙的經驗：「優先登機」並不會使當事人的艙等或座位提升，而是因為先進入機艙，所以落座與放行李等動作，比較能好整以暇，不必和其他人摩肩擦踵、擠成一團。所謂「國內線不分艙等」，完全不是理由，甚至於因為國內線飛機通常較狹小，如果能提前登機，免於擁擠的優勢，會比大飛機更明顯。

此外，依據顧立雄部長所云，「未來將研擬」官兵眷屬亦可一起優先登機。換言之，對於眷屬能否一同，國防部、交通部與航空公司已經討論過，決定只准官兵本人提前登機。然而出國旅遊的搭機官兵，絕大多數都有親友隨行，「允許」他們撇下眷屬自己登機，如此「優待」根本是看得到吃不到。反之，若是赴國外開會或出差受訓的人員，依規定常可購買商務艙機票，本就擁有先登機的優勢；此次的「加恩」，對他們根本不具意義。

對於提供軍人優待與尊嚴，這次航空界確實往前進了一步，但也真的是極小一步。顯然到目前為止，業界對國軍感謝的程度，乃至願意提供給官兵的福利，都還是少得可以。即使不考慮提供軍人優惠票價，在不另外增加成本前提下，允許官兵眷屬一同先登機，乃至報到櫃台、安檢通道、行李處理等方面提供優先待遇，都是值得努力、難度也不大的方向。若沒有持續新措施跟進，目前的「成就」實在微不足道。更顯示社會距離「民敬軍」的目標，仍然相去甚遠。