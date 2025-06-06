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川習通話後共軍機艦騷擾台灣 國防部嚴正譴責

中央社／ 台北6日電

美國總統川普昨天和中國國家主席習近平通話，中國人民解放軍今天隨即騷擾台灣。國防部表示，今天下午3時45分起，15架次共機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」為名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

國防部強調，相關行為具有高度的挑釁意味，未適當顧及其他國家的海洋權利，為區域帶來不安與威脅，更是對區域現狀的公然破壞。

國防部晚間7時指出，自今天下午3時45分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中15架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中及西南空域，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」為名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

海峽中線 對台 國防部

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