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官兵出國優先登機 國防部：將配合刪除禁帶證件規定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國籍航空宣布從7月起，國際航線將同步推出「軍人優先登機服務」。國防部表示，將配合修正「國軍人員身分證管理要點」等法規，刪除現行不得攜帶身分證明出國之規定。圖／軍聞社
國籍航空宣布從7月起，國際航線將同步推出「軍人優先登機服務」。國防部表示，將配合修正「國軍人員身分證管理要點」等法規，刪除現行不得攜帶身分證明出國之規定。圖／軍聞社

6家國籍航空宣布從7月起，國際航線將同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能優先登機。不過有基層官兵反映，國防部明文規定出國官兵不得攜帶身分證件。國防部表示，將配合修正「國軍人員身分證管理要點」等法規，刪除不得攜帶身分證明出國之規定。

交通部宣布，為了感謝對於國軍長期守護國家的貢獻，6家國籍航空國際航線將從7月起同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能優先登機。不過有基層官兵反映，國防部明文規定出國官兵不得攜帶身分證明。航空公司的美意恐怕又是「看得到卻吃不到」。

根據現行「國軍人員身分證明管理要點」第4點的「管理規定」第3項明定「奉准出國之國軍人員，不得攜帶身分證明出國。」；「國軍人員出國業務作業規定」也規定「出國觀光人員，以個人身分著便服出國，並不得將任何與軍事有關之證件、資料交予他人。」

國防部對此回應，針對軍人優先登機措施，國防部將配合修正「國軍人員身分證管理要點」及「國軍人員出國業務作業規定」，刪除不得攜帶身分證明出國之規定。

國防部指出，後續為配合推展這項軍人優先登機措施，將運用莒光日電視教學、青年日報及國防部各社群平臺，推廣國軍官兵周知，並鼓勵多加運用。

另一方面，也有官兵反映優先登機禮遇僅適用國際線，但外離島駐防官兵搭機的機會較多，若不能適用於國內航線，其實效益不大。交通部長陳世凱今回應表示，國內線飛機較小，也沒分艙等，沒有優先問題，國際線飛機較大，也有分登機順序，才會祭出這樣的服務。

軍人 身分證 國防部

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