喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

廣州市公安局天河區分局發布「懸賞通告」，決定對寧恩緯等20名台灣「資通電軍」首要嫌犯進行懸賞通緝。我方資通電軍指揮部表示，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實。雙方你來我往，但中共官方首度以具名、具體身分的方式懸賞通輯，台灣方面不能只把它當作一次象徵性的舉措，更該正視這背後升級中的資訊戰與心理戰。

2025-06-06 05:50