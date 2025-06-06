喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

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聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院朝野黨團協商達成共識，將表決處理攸關提高軍人待遇的「軍人待遇條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」修正草案。圖／聯合報系資料照片
立法院朝野黨團協商達成共識，將表決處理攸關提高軍人待遇的「軍人待遇條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」修正草案。圖／聯合報系資料照片

立法院朝野黨團協商今天達成共識，今天下午將表決處理攸關提高軍人待遇的「軍人待遇條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」修正草案。

立法院朝野黨團今天協商確定，今天僅處理「人工智慧基本法」草案之復議案、國發基金不當投資調查報告交付黨團協商，以及「軍人待遇條例」和「退除役官兵輔導條例修正案」等案。

立法院長韓國瑜於上午會議告一段落後宣布，下午將處理「軍人待遇條例」和「退除役官兵輔導條例修正案」等案。

根據國民黨立院黨團先前規劃，包括志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元；義務役薪資從現行2萬1350元提高7240元，達到最低基本工資的2萬8590。

另外，無論志願役、義務役及階級，外島加給一律領取2萬元，戰鬥部隊加給也加倍提升。

至於「退除役官兵輔導條例修正案」，則是恢復退役上校以上階級軍人子女教育補助。

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