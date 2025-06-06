陸海警編隊 今稱在釣魚台「領海內」巡航

中國海警官方微博6日發布訊息稱，當日，大陸海警1306艦艇編隊在「我釣魚島領海內」巡航，並稱這是大陸海警依法所進行的維權巡航活動。

釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）列嶼及其周邊海域，長久以來存在台、日、中三方的主權爭議。據中國海警官方微博，「6月6日，中國海警1306艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。」

此前兩個月，大陸海警也曾於5月14日、4月7日發布訊息稱，出動海警艦艇編隊到釣魚台海域巡航。中國海警局發言人劉德軍更曾於5月8日表示，因日本「獅子」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，因此大陸海警對其採取必要管控措施並警告驅離。

值得注意的是，隨上月底，中日就水產品安全問題進行新一輪技術交流，中方稱「取得實質性進展」，日方則說兩國已達成共識之際，日本海上保安廳發言人也曾於上月29日表示，大陸已經移除在日本經濟海域上的最後一個爭議浮標，被外界解讀是緩和雙邊關係的做法。