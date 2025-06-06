共機又再頻出海 38共機8共艦擾台 國軍戒備應處

中共軍機活動沉寂多日後，近日又有增加趨勢，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次、共艦7艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中共軍機活動沉寂多日後又有增加趨勢，繼昨日有24架次軍機出海後，國防部統計，從昨（5）日清晨到今（6）日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次，共艦7艘、公務船1艘在台海周邊活動，其中有35架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時55分到晚間10時15分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計17架次在台海中線沿線活動，其中14架次曾逾越中線進入我北部及西南空域。

同時，昨日上午11時25分到晚間9時05分，發現共軍戰鬥機及轟炸機20架次進入我西南空域活動。

另外，從昨日傍晚5時30分到晚間8時40分為止，又發現疑似艦載直升機1架在東部外海空域起飛活動。