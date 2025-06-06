陸通緝我資通電軍20人！陸委會一句話道破對岸意圖

據新華社報導，大陸廣州市公安局天河區分局五日發布懸賞通告，指控我「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，因此對廿名參與實施網路攻擊活動的重要「犯罪嫌疑人」進行懸賞通緝。

報導稱，這是大陸公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力「亮劍」，首次對台灣「資通電軍」有組織網路違法犯罪行為的集中打擊。

這是繼去年九月、今年三月後，中國大陸第三度大動作宣布破獲對其發動網攻的我方網軍。大陸昨還公布這廿人的大頭照、姓名、性別及台灣身分證號碼。廿人中十九人為男性，一人為女性。

廣州市公安局天河區分局呼籲「廣大群眾積極提供線索」，舉報人及有功人員，將按每名「犯罪嫌疑人」人民幣一萬元的金額予以獎勵。

新華社指出，台灣資通電軍是前總統蔡英文上台後，在美國軍方支持下著力打造的「第四軍種」，前身隸屬台灣「國防部老虎小組」網路部隊，負責統籌台灣軍方、政府與民間網路技術力量，專門負責對大陸、港澳地區開展網路攻擊滲透，大肆竊取大陸敏感數據和重要情報資訊，並配合「美反華勢力」對中國大陸開展輿論戰和認知戰。

央視新聞引述知情人士說法稱，台灣資通網軍長期與美國國家安全局、中央情報局等情治部門合作。美國情治部門還長期為台灣資通電軍提供人員培訓和技術裝備支持，多次派出所謂「前出狩獵」團隊赴台，對陸開展網路攻擊。

陸委會副主委梁文傑表示，陸方目的是要塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。若有我方民眾因此配合中共提供相關資料，將涉及國安法問題。

國防部資通電軍指揮部也駁斥說，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」。國際報告凸顯中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。