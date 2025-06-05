金門儲備蛙兵訓練溺水 急送三總

陸軍航空特戰指揮部金門兩棲偵察營的蛙兵學員陳姓下士，昨天在部隊游泳池例行訓練時溺水，失去呼吸心跳，被送醫急救恢復生命跡象。軍方表示，尚在調查陳溺水原因，將檢討相關訓練流程，確保安全。

據了解，下士陳姓男子來自台中市，入伍三年多，最近參加蛙兵儲備隊訓練，昨上午八時許溺水後被隊員救起送至衛福部金門醫院，經搶救恢復呼吸心跳，金防部指揮官黃先壬與政戰主任王石朋等人趕往探視，陳狀況嚴重，經軍方評估轉送三軍總醫院。

蛙兵儲備隊員被軍方內部稱為「蝌蚪」，軍方人士說，操課時教官都在一旁，發現陳溺水，馬上拖上岸搶救，反應算快，否則可能更嚴重。

軍方表示，組專案小組調查，約談在場人員釐清事發經過，將全面檢視危安風險管控機制與應處程序，避免類似案件再發生，以維訓練安全。

航特部兩棲偵察營俗稱「海龍蛙兵」、「水鬼」，屬國軍特種部隊，駐地包括澎湖、金門、馬祖等離島，主要任務是反恐、突擊、特種偵察與兩棲作戰，保衛台灣本島與外離島重要關鍵設施安全，訓練項目有武裝長泳、潛水作戰及模擬敵區滲透等，成為蛙兵須歷經儲備隊兩階段共三個月訓練，淘汰率逾七成。