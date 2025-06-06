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台灣資安圈看通緝資通電軍 「懸賞人民幣1萬元 究竟誰想要通報」
中國大陸發出「懸賞通告」，點名通緝台灣資通電軍指揮部廿名核心成員，懸賞每名一萬元人民幣（約台幣四萬元）徵求破案線索。台灣資安專家指出，大陸對外公布的資訊，僅稱台灣使用手段包含釣魚郵件、木馬植入、內網滲透，卻沒有明確陳述台灣使用哪些標誌性工具，此外，國際針對國家級駭客組織成員的懸賞金額是百萬美元起跳，資安圈笑稱，「只懸賞一萬元人民幣，究竟是誰想要通報？」
面對大陸的懸賞通告，國內台灣資安圈私下表示，通緝名單裡，有人八年前就離開軍隊了，而且台灣白帽駭客領域從來不招搖。「大家頂多只知道他們在網路上的暱稱或者代號，如果是資通電軍，怎麼可能會讓人家這麼容易找得到」。
本報透過管道取得國際駭客懸賞價碼，國家級ＡＰＴ（進階持續性威脅）組織成員，懸賞金額一百萬美元到一千萬美元之間，勒索軟體集團首腦，例如LockBit、REvil等主謀級人物的懸賞金額在三百萬美元到一千五百萬美元，獨立駭客是十萬美元到五十萬美元之間，科技間諜或資料竊取者是五十萬美元到五百萬美元，協助駭客犯罪的公安官員則高達五百萬美元。
資安圈人士笑稱，國際上對於頂級駭客是有一份明確的懸賞價碼，「但從來沒有看過這麼低的價碼」。
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