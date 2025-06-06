新聞幕後／我神祕「網路戰聯隊」 隱身北、中、南民間

中共發布懸賞我方「資通電軍」通報，指控台灣有廿名人員參與網路攻擊。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭客抗衡，威脅共軍。

事實上，網路戰聯隊不管是過去基信或現在忠信營區的聯隊部，只是行政管理單位，主要執行進攻、防護的各中隊，分布在北、中、南的民間或公務大樓一角，可能是某智庫的附屬單位，或公務機關中某個乏人問津的神祕房間。從業者都是具備資通、資安或駭侵專長的年輕軍文職人員，對外聲稱是執行國軍網路防毒防護作業，實質上進攻就是最好的防護。

國安局或資通電軍，正規情報單位資通編制人員，講究以資安證照論薪。但擁有高明網攻手法的駭客性格往往較不拘謹，於公於私甚至不喜因證照被登錄在案。吸收民間網攻特殊人才，向來是情報單位諱莫如深的艱難業務，近年已發展出不少靈活不為外人道的聘用手法，不受軍隊刻板生活影響，吸收到性格不羈但技術高明的駭侵人員。

資通電軍的網路戰聯隊除跨境對敵情蒐攻擊，也在國軍各項操演中模擬滲透，扮演網路裡的天威部隊。近年曾有國防部高司某聯參因遭模擬滲透，甚至惱羞成怒，憤而對資通電軍特定成員興訟，可見其滲透技術的高明。

兩岸網路作戰白熱化，網攻作戰中滲透架橋需要多重身分，為吸收可作為網攻跳板的中間人，雙方都使盡渾身解數。對岸常見使用木馬病毒植入台灣要員或媒體手機，試圖竊取情資，遭資通電軍偵測清洗，我方則利用資通環境發達優勢，以交友和社群為網攻跳板。不管中共方面所謂查緝專刊點名我資通電軍人員身分是否個個真實，我方網戰攻勢確實對中共形成真實威脅。