聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／我神祕「網路戰聯隊」 隱身北、中、南民間

聯合報／ 本報記者洪哲政
大陸指控遭台灣駭客組織、資通電軍網路攻擊。圖／AI生成
大陸指控遭台灣駭客組織、資通電軍網路攻擊。圖／AI生成

中共發布懸賞我方「資通電軍」通報，指控台灣有廿名人員參與網路攻擊。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭客抗衡，威脅共軍。

事實上，網路戰聯隊不管是過去基信或現在忠信營區的聯隊部，只是行政管理單位，主要執行進攻、防護的各中隊，分布在北、中、南的民間或公務大樓一角，可能是某智庫的附屬單位，或公務機關中某個乏人問津的神祕房間。從業者都是具備資通、資安或駭侵專長的年輕軍文職人員，對外聲稱是執行國軍網路防毒防護作業，實質上進攻就是最好的防護。

國安局或資通電軍，正規情報單位資通編制人員，講究以資安證照論薪。但擁有高明網攻手法的駭客性格往往較不拘謹，於公於私甚至不喜因證照被登錄在案。吸收民間網攻特殊人才，向來是情報單位諱莫如深的艱難業務，近年已發展出不少靈活不為外人道的聘用手法，不受軍隊刻板生活影響，吸收到性格不羈但技術高明的駭侵人員。

資通電軍的網路戰聯隊除跨境對敵情蒐攻擊，也在國軍各項操演中模擬滲透，扮演網路裡的天威部隊。近年曾有國防部高司某聯參因遭模擬滲透，甚至惱羞成怒，憤而對資通電軍特定成員興訟，可見其滲透技術的高明。

兩岸網路作戰白熱化，網攻作戰中滲透架橋需要多重身分，為吸收可作為網攻跳板的中間人，雙方都使盡渾身解數。對岸常見使用木馬病毒植入台灣要員或媒體手機，試圖竊取情資，遭資通電軍偵測清洗，我方則利用資通環境發達優勢，以交友和社群為網攻跳板。不管中共方面所謂查緝專刊點名我資通電軍人員身分是否個個真實，我方網戰攻勢確實對中共形成真實威脅。

駭客 資通電軍 網路攻擊 國防部 國安局

延伸閱讀

陸方公布網軍活動報告 專家：有備而來不能低估嚴重性

獨／懸賞1萬RMB通緝資通電軍？資安圈：國際行情是百萬美元起跳

陸方指名資通電軍 陳冠廷：中國勿把焦慮投射在台灣

嗆中共才駭侵各國 資通電軍：以國軍個資抹黑網攻 絕事實

相關新聞

陸通緝我資通電軍20人！陸委會一句話道破對岸意圖

據新華社報導，大陸廣州市公安局天河區分局五日發布懸賞通告，指控我「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪...

觀察站／我資通電軍遭曝光 一次比一次詳盡

自去年九月以來，中國大陸以對其發動網攻為由，已三度曝光我方資通網軍人員個資，不僅一次比一次人數多，而且資訊一次比一次詳盡...

台灣資安圈看通緝資通電軍 「懸賞人民幣1萬元 究竟誰想要通報」

中國大陸發出「懸賞通告」，點名通緝台灣資通電軍指揮部廿名核心成員，懸賞每名一萬元人民幣（約台幣四萬元）徵求破案線索。台灣...

新聞幕後／我神祕「網路戰聯隊」 隱身北、中、南民間

中共發布懸賞我方「資通電軍」通報，指控台灣有廿名人員參與網路攻擊。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭...

陸指控我資通電軍指揮駭客 企圖竊情報預判軍演

大陸國家計算機病毒應急處理中心、三六○數字安全集團昨日發布報告稱，台灣的資通電軍指揮駭客組織，曾在中共東部戰區實施「聯合...

我資通電軍成員被公布 專家：中共有備而來不能低估

中國大陸公安部門公布通緝廿名是我方資通電軍的成員，指控涉及非法網絡攻擊活動，同時由中國大陸國家計算機應變處理中心發布「蚍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。