觀察站／我資通電軍遭曝光 一次比一次詳盡

自去年九月以來，中國大陸以對其發動網攻為由，已三度曝光我方資通網軍人員個資，不僅一次比一次人數多，而且資訊一次比一次詳盡，這已非陸委會所說是中共刻意製造「寒蟬效應」這麼簡單的事了。

去年九月，中共國安部首度公布我方三名國軍資通電軍人員身分，但只掌握姓名，無台灣身分字號，三人相片有學士照、生活照，這些相片極有可能只是網上搜索到的。

今年三月，中共國安部再度披露我方四名資通電軍人員詳細身分。這次不僅有姓名、相片、出身年月日、台灣身分證字號，還有軍中職銜。

昨天除一口氣公布我方廿名資通網軍人員名單，另一個值得關注的變化是，公布機關已由國安部改為公安系統的地方公安局，措施也從「立案偵查」改為「通緝」，更明確祭出人民幣一萬元的懸賞獎金。

新華社指，這是大陸公安機關「首次通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍，首次對台灣資通電軍有組織網路違法犯罪行為的集中打擊」。

昨日通緝發布的同時，大陸國家計算機病毒應急處理中心等單位也聯合發布一份「調查報告」，曝光資通電軍的編制及網路攻擊案例等資訊，包含現任指揮官、副指揮官的詳細個資。報告並指控資通電軍指揮的駭客組織對大陸沿海地區的海事單位展開釣魚郵件攻擊，試圖竊取情報預判共軍海軍軍演行動計畫。

資通網軍是前總統蔡英文任內組建成立的，在當前兩岸緊張情勢日益升高下，受到大陸如此高度的重視，除顯示資通網軍的「戰力」確實對大陸構成一定壓力（或困擾）。然而，從我方資通網軍人員資訊一再遭對岸掌握來看，若資通網軍只專注於「攻」，而忽略如何「守」，成員身分一再遭曝光，小心我資通網軍早晚遭對岸「一鍋端」。

至於迄今已被大陸鎖定的廿七名資通網軍成員則需留意，未來不僅不該前往陸港澳地區，未來若要赴任何與中國大陸關係良好的國家行前都得三思。