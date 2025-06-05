陸方公布網軍活動報告 專家：有備而來不能低估嚴重性

中國大陸公安部門今天公布通緝20名我方資通電軍的成員，指控涉及非法網絡攻擊活動，同時發布「蚍蜉撼樹--台民進黨當局『資通電軍』黑客組織網絡攻擊活動調查報告」，中華戰略學會資深研究員張競認為，中共長期鎖定綠營網軍與資通電軍的運作與合作關係，這次可能是有備而來，不能低估嚴重性。

大陸國家計算機病毒應急處理中心今天發布報告，詳列台灣資通電軍的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網攻案例等內幕。報告並稱台灣的資通電軍指揮駭客組織，曾在中共東部戰區實施聯合利劍系列演習時，針對沿海地區海事相關單位展開釣魚郵件攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

張競指出，此報告特別著墨民進黨所運用網路打手與側翼以及通資電軍的相互關係，顯然近年來傳言中國大陸鎖定綠營網軍與通資電軍兩方運作與合作關係，並且質疑通資電軍作為漂白網軍側翼資歷管道，絕非空穴來風，本次公布如此詳細資料，顯然是準備甚久，有備而來，絕對不能低估此案嚴重性。

張競提醒，報告詳列整個通資電軍實施網路入侵活動始末，並且明確列出各種技術資料記錄為佐證，再加上我通資電軍營區所在位置以及主要幹部人事資料，勢將嚴重打擊通資電軍整體士氣，其內部成員必然會感受到人身安全威脅，因此如何安定人心、維持運作，將嚴重考驗通資電軍。

張競指出，中共準備英文版本報告，其預定讀者取向不言而喻，項莊舞劍意在沛公，是對與我通資電軍有合作關係之外籍單位表達立場、提出警告，勢必將對我方合作夥伴，產生負面衝擊與嚇阻效應，如何進行損害管制，維持合作關係，更是當務之急。