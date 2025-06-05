赴日國際無人機展 雷虎「沉浸式自殺攻擊無人機」獲歐美訂單

雷虎科技參加在日本舉辦的「Japan Drone 2025」國際無人機展覽會，展出雷虎生產的沉浸式自殺攻擊無人機（FPV），搭配完整周邊零件與FPV主機生態系統（Eco-system）及尖端AI應用方案。雷虎公司自信地表示，該公司已完全掌握FPV高端技術與製造能力，並是一站式FPV生態解決方案提供者，同時已搶下歐美大廠訂單，將於第二季起陸續交貨。

雷虎公司說，FPV無人機以超高機動性與即時視角傳輸技術，適用於軍事行動、緊急搜救及特殊任務等多元場景，其核心零組件從飛行控制系統、螺旋槳、高效能馬達、變速器，到鏡頭、圖傳、通訊鏈路、頭顯設備（飛行眼鏡）與遙控器全由台灣自主研發與製造。

其中，頭顯設備具備沉浸式第一人稱視角，讓操作精準度與臨場感飆升、先進通訊系統實現低延遲，還有高可靠性的影像與控制訊號傳輸，確保任務執行穩固。手持地面站「便攜式操控裝置」，能搭配直覺化操作介面，讓指揮效率直線提升。而且雷虎的AI技術能融入目標識別、自主飛行功能，讓無人機在干擾時仍然能命中目標。

雷虎公司說，在展會期間，他們積極與日本無人機巨頭及AI領軍企業深度交流，開啟進一步測試雷虎MIT產品的合作契機。