陸通緝我「資通電軍」 陸委會：製造寒蟬效應

大陸廣州公安5日發布通告，聲稱我「資通電軍」實施非法網路攻擊活動，對20名參與的犯罪嫌疑人懸賞通告。陸委會副主委梁文傑今天下午回應說，陸方目的是要塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民做自我審查，製造寒蟬效應。

梁文傑還提到，國防部今天已經對外說明，陸方抹黑我資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，「請大家參照國防部的說法」。

至於陸方祭出人民幣1萬元，約合新台幣4.16萬元的懸賞，梁文傑表示，如果有民眾因此配合中共，提供資料，將有涉及國安法的問題。

廣州市公安局天河區分局5日一早發布懸賞通告，聲稱「公布中國台灣民進黨當局『資通電軍』指揮實施的非法網絡攻擊活動」，指其涉嫌多項違法犯罪，並點名對「寧恩緯」等20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人懸賞通緝。報導指，此次「一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身分」。

去年9月與今年3月，大陸國安部均公布宣稱是台灣資通電軍人員的照片和個資。3月公布時，我資通電軍指揮部發新聞稿反批，稱中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」、無端拼湊，凸顯其恫嚇威逼台灣民眾的蠻橫心態。