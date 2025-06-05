嗆中共才駭侵各國 資通電軍：以國軍個資抹黑網攻 絕事實

中國大陸公安部門公布通緝20名我方資通電軍的成員，並指控涉及非法網絡攻擊活動。資通電軍指揮部表示，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實。近來無論我國或國際社會提出的報告，都凸顯中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。

中國大陸廣州市公安局發布懸賞通告，聲稱中國台灣民進黨當局「資通電軍」指揮實施非法網絡攻擊活動」，並點名通緝20名參與網路攻擊活動的重要嫌疑人。

資通電軍指揮部表示，中共廣州市公安局於5月20及27日，接連2次釋出企業遭網攻訊息；續由官媒大肆宣傳，再由國台辦發言人指控，到今日發布懸賞通緝，明顯屬脈絡性的操作，凸顯其以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

資通電軍進一步指出，近來無論我國或國際社會提出的報告，都凸顯中共才是駭侵各國、造成資安風險的「犯罪嫌疑人」。日前歐盟、美國與捷克政府才發表聲明，譴責中共駭客組織的網攻行為，由此證明，中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。

通電軍強調，資通電軍核心任務，係維護國防資訊、確保網路安全。中共此種老調重彈卑劣行徑，不會動搖軍心士氣、資通電軍所屬官兵將戮力捍衛數位疆土，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，確保國家安全。