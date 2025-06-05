廣州公安指國軍人員網攻 資通電軍：中共抹黑絕非事實

中國廣州市公安局今天稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。資通電軍回應，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才是全球網路世界的共同威脅。

中國廣東省廣州市公安局天河區分局發布通告，聲稱台灣資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，同時公布20人個資與人民幣1萬元（約新台幣4萬元）的懸賞通緝。

資通電軍指揮部以新聞稿回應指出，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實。

資通電軍指出，中共廣州市公安局5月20及27日，接連2次釋出企業遭網攻訊息，續由官媒大肆宣傳，再由國台辦發言人指控，到今天發布懸賞通緝，明顯屬脈絡性的操作，凸顯以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

資通電軍進一步指出，無論台灣或近來國際社會提出的報告，都凸顯中共才是駭侵各國、造成資安風險的「犯罪嫌疑人」。日前歐盟、美國與捷克政府才發表聲明譴責中共駭客組織的網攻行為，由此證明，中共不僅是區域麻煩製造者，更是全球網路世界的共同威脅。

資通電軍強調，此種老調重彈卑劣行徑，不會動搖軍心士氣。所屬官兵將戮力捍衛數位疆土，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢，確保國家安全。