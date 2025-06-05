快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

聽新聞
0:00 / 0:00

沉寂多日 24共機8共艦多批出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機24架次，共艦8艘在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機24架次，共艦8艘在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機24架次、共艦8艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6點為止，共計偵獲共機24架次，共艦8艘在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時30分到傍晚6時10分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機計18架次在台海中線沿線活動，其中12架次曾逾越中線進入我北部空域。

同時，昨日上午9時40分到下午2時05分，發現共軍戰鬥機4架次進入我西南空域活動，同時從昨日上午9時30分到晚間11時05分為止，在北部防空識別區邊緣發現2架共軍戰鬥機活動。

國防部 台海 共軍

延伸閱讀

12共艦、2共機持續出海擾台 國軍嚴密監控應變

3共機、11共艦擾台 無人機繞經北台灣抵東部外海

端午連假12共機9共艦出海 艦載直升機再現身東部空域

34共機10共艦大批出海 國軍嚴密監控應處

相關新聞

陸通緝我資通電軍成員 專家：阻我網軍招募 防側翼洗白

中國大陸公安部門公布通緝20名是我方資通電軍的成員，並指控涉及非法網絡攻擊活動。軍事專家張競指出，中國大陸向來高度懷疑我...

沉寂多日 24共機8共艦多批出海擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機24架次、共艦8艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

遭陸懸賞通緝的資通電軍 神秘網攻單位真駭客民間坐鎮

中共今發布懸賞我「資通電軍」通報，指控我有20名人員參與實施網路攻擊活動。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸...

五角大廈大砍6萬文職 影響美軍招募最慘的是太空軍

美國國防部宣布裁員高達6萬名文職人員，影響最大應是太空軍。令太空軍挫折的是，他們才新成立五年多，正處在有節制的招募擴張期，填補人力缺口打造更龐大的文職團隊都來不及了，現在卻被要求停止。 負責太空軍武器獲得的普迪少將（Stephen Purdy）說，麻煩正醞釀中。

金防部擬海邊禁釣 官兵反彈：剝奪休閒

金防部近期擬頒布「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」規定，並要求各單位加強宣導，還建立內部檢舉制度，舉報違規屬實者可獲5千元...

【即時短評】國軍修正人事查核規定 馬屁文化不列入減法思維

賴清德總統針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括申請中國證件進行必要清查及管理。國防部於5月底修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。