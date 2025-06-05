沉寂多日 24共機8共艦多批出海擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機24架次、共艦8艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6點為止，共計偵獲共機24架次，共艦8艘在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時30分到傍晚6時10分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機計18架次在台海中線沿線活動，其中12架次曾逾越中線進入我北部空域。

同時，昨日上午9時40分到下午2時05分，發現共軍戰鬥機4架次進入我西南空域活動，同時從昨日上午9時30分到晚間11時05分為止，在北部防空識別區邊緣發現2架共軍戰鬥機活動。