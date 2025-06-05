陸通緝我資通電軍成員 專家：阻我網軍招募 防側翼洗白

中國大陸公安部門公布通緝20名是我方資通電軍的成員，並指控涉及非法網絡攻擊活動。軍事專家張競指出，中國大陸向來高度懷疑我方透過資通電軍替民進黨的1450網路打手或網軍側翼「洗白」，因此刻意針對目標，壓迫施壓這些對象，更企圖造成我方資訊戰部隊招募障礙，讓有意加入網路攻防作業者有所顧忌。

中國大陸廣州市公安局發布懸賞通告，聲稱中國台灣民進黨當局「資通電軍」指揮實施非法網絡攻擊活動」，並點名通緝20名參與網路攻擊活動的重要嫌疑人。

中華戰略學會資深研究員張競分析，能夠掌握網路行為者具體身份，不見得是透過網路攻防反向入侵獲取其身份資料；也有可能是單位遭致滲透或是相關人員被收買吸收，由其他情報蒐集管道獲得行為者身份資料，再拼湊出網路入侵具體活動樣態。

他指出，公佈犯罪嫌疑人身份資訊，其實也是有意阻斷其就業管道，壓迫謀職市場與活動空間。公開懸賞通緝，也是配合施壓手段，但也會造成我方資訊戰部隊招募障礙，讓有意加入網路攻防作業者有所顧忌，更讓具備專業技術人士裹足不前。

張競指出，近期中國大陸揭露網路入侵破壞嫌疑犯與所涉及機構，包括民進黨有關網路側翼以及國軍體系通資電軍，其實透露出大陸方面向來高度懷疑國軍籌設通資電軍招募文職人員，其實是有意替原先的「1450」網路打手與網軍側翼漂白身份與經歷，以利轉往資訊安全業界覓職發展。因此刻意將通資電軍與網路違法犯罪行為串接聯結，並且扯上民進黨或台獨分裂勢力，其實都是在刻意針對目標，打擊其聲望與瓦解形象。

他提醒，中國大陸對外公佈網路入侵行為的嫌犯身份與所屬單位，其實是仿照美國政府打擊網路犯罪與反制國安威脅的行為模式。不過在查處作業上，由治安機關所公佈網路入侵破壞活動，不見得僅限於治安犯罪行為，其中也有可能是考量後續司法偵辦審理程序，因此也將涉及國安威脅嫌疑對象，責由治安機關對外公佈。

他解釋，網路攻擊究竟應該定位為國安威脅或是治安犯罪，向來都是各國應對處置時最關鍵的難題。有些是根據受入侵破壞對象，若是公權力機構、金融體系或是涉及關鍵基礎設施，就視為國安威脅；若是僅涉及私營企業或個人所使用資訊系統或資料庫，就被認定為治安犯罪行為。

不過也有從「行為者的身份」作為區分標準，行為者若具備公職身份或是替公務部門執行網路入侵行為，就被視為國安威脅，若只是為私人或是非公務組織謀利，就屬於治安犯罪範疇。