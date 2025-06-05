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遭陸懸賞通緝的資通電軍 神秘網攻單位真駭客民間坐鎮

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部資通電軍「網路戰聯隊部」已遷移到資通電軍本部的「忠信營區」，結合中央資安單位，另設「資安園區」，現正施工中。圖／軍聞社
國防部資通電軍「網路戰聯隊部」已遷移到資通電軍本部的「忠信營區」，結合中央資安單位，另設「資安園區」，現正施工中。圖／軍聞社

中共今發布懸賞我「資通電軍」通報，指控我有20名人員參與實施網路攻擊活動。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭客抗衡，威脅共軍。

「資通電軍」所轄的「網路戰聯隊」，早期的聯隊部是在台北市六張犁的基信營區，陸方曾派員以旅客身份來台窺探遭到反制，現在遷至「資通電軍」本部的「忠信營區」，當地在正擴建為「資安營區」，未來會有中央資安單位遷駐。官方記載，網路戰聯隊下轄技術支援中心、環境研析中心、應變中心及指管防護大隊，負責執行國軍資通平台維運、網路防護、情蒐及反制等任務。

事實上，網路戰聯隊不管是過去基信或現在忠信營區的聯隊部，只是行政管理單位，主要執行進攻、防護的各中隊，和共軍61398網路部隊藏身於上海某座塔樓裡一樣，分布在北、中、南民間、公務大樓一角，可能是某種智庫的附屬單位，或公務機關中某個乏人問津的神秘房間。從業者都是具備資通、資安、駭侵專長的年輕軍文職人員，對外聲稱是執行國軍網絡防毒防護作業，但實質上「進攻就是最好的防護」。

國安局或資通電軍，正規情報單位資通編制人員，講究以資安證照論薪。但擁有高明網攻手法的駭客性格往往較不拘謹，於公於私甚至不喜因證照被登錄在案。吸收民間網攻特殊人才，向來是情報單位諱莫如深的艱難業務，近年已發展出不少靈活不為外人道的聘用手法，不受軍隊刻板生活影響，吸收到性格不羈或但技術高明的駭侵人員。

資通電軍的「網路戰聯隊」除跨境對敵情蒐攻擊，也在國軍各項操演中從事模擬滲透，扮演網路裡的「天威部隊」。近年曾有國防部高司某聯參因遭模擬滲透，甚至「見笑轉生氣」，憤而對資通電軍特定成員提出訴訟的案例，可見其滲透技術的高明。

兩岸網路作戰白熱化，網攻作戰中滲透架橋需要多重身份，為吸收可作為網攻「跳板」的中間人，雙方都使盡渾身解數。對岸常見使用木馬病毒植入我要員或媒體手機，試圖竊取情資，遭資通電軍偵測清洗，我方則利用資通環境發達優勢，利用交友、社群為網攻跳板，活動頻繁不免易遭溯源分析真身。不管中共方面所謂查緝專刊點名我資通電軍人員身份是否個個真實，我方網戰攻勢確實對中共形成真實威脅。

資安 網路攻擊 國軍

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