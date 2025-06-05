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台美國防產業論壇11日登場 聚焦無人機合作潛力

中央社／ 華盛頓4日專電

俄烏戰爭開打以來，無人機在軍事上的應用備受關注。台美國防產業合作論壇將於11日在台北登場，主辦單位美台商業協會表示，論壇將檢視台美在無人機及無人載具方面的合作潛力；前美國陸軍部長沃梅斯（ChristineWormuth）將發表開幕致詞。

台美國防產業合作論壇（Taiwan-US Defense IndustryForum）11日將在台北國際會議中心舉行，根據議程，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）及拜登政府時期擔任陸軍部長的沃梅斯將分別發表歡迎及開幕致詞。

美台商業協會指出，論壇將檢視美台共同協作潛力及美台在無人機、無人載具的合作潛力，將由美國軍工企業扁平地球管理公司（Planate ManagementGroup）總裁戴克（Chris Decker）、無人機科技公司Red Cat Holdings亞太區商業開發主任（Stayne D.Hoff）出席擔任講者。

無人機近來已成為台美合作重點領域之一，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前接受中央社專訪表示，目前雙方在無人機方面的合作聚焦AI應用、供應鏈整合及投資等3大領域。他並強調，無人機在防衛方面的應用對於維護台海和平與安全至關重要。

去年台美國防產業論壇共有27家美國國防承包商組成的代表團赴台參與，前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）出席開幕式，並由前台灣國防部副部長、立委陳永康發表專題演講。論壇討論主題包括「國機國造、國艦國造」、「先進科技」及「無人機專題」。

美國在台協會 國防部 台美

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