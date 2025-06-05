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金防部擬海邊禁釣 官兵反彈：剝奪休閒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金防部近期嚴禁官兵垂釣禁令在網路社群間引發熱議與官兵反彈。圖為部隊官兵操演情形。記者蔡家蓁／攝影
金防部近期嚴禁官兵垂釣禁令在網路社群間引發熱議與官兵反彈。圖為部隊官兵操演情形。記者蔡家蓁／攝影

金防部近期擬頒布「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」規定，並要求各單位加強宣導，還建立內部檢舉制度，舉報違規屬實者可獲5千元獎金，違反規定者將列入輪調及議處名單。官兵反彈，批「因噎廢食」剝奪僅存的休閒娛樂。金防部回應，計畫還在研擬尚未施行。

有士兵在臉書投訴，理解禁止出海釣魚的考量，畢竟曾有同袍因迷航飄至中國大陸被扣留，但連岸邊釣魚都禁過於嚴苛，質疑「難道放假喝酒比釣魚安全」？網友直言，釣魚是為了放鬆，可以不要出海，但不能連海邊都不能去。

民間也有不少聲音質疑軍方過嚴，有網友留言「休假釣魚犯法嗎？那玩水、游泳是不是也要禁？」

金防部表示，計畫還在研擬、尚未施行。但知情人士說，相關規定早已行之有年，國軍每年皆會訂頒「夏令期間軍紀安全要求事項」，明定禁止官兵前往無救生員或未開放之水域從事戲水、游泳、垂釣等活動，並非首次，主因是為避免溺水等安全事故，保障人員安全。

金門在去年3月曾發生現役士兵與友人出海釣魚，疑似迷航飄至福建，被扣留長達144天。有人認為軍方高層可能為避免類似事件重演，決定強化管理。

金防部

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