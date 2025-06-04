【即時短評】國軍修正人事查核規定 馬屁文化不列入減法思維

賴清德總統針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括申請中國證件進行必要清查及管理。國防部於5月底修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，新增初任國防安全事務人員需查詢國籍與刑案紀錄，乍看以為國軍過去都沒有對此進行查核，但其實，原本該查的都沒少過，此舉不過是「脫褲放屁」的馬屁行徑再加一。

自從特定網紅宣稱逾20萬國人拿中國身分證，賴政府開始大動作清查，但經約談30多位可疑人士後，真正被取消取消台灣戶籍者屈指可數。賴政府還不死心，發函各級機關及公立學校，必須要求所屬切結是否有中國大陸護照、身分證、定居證或居住證；直到5月中又發函，明令禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證。

在賴政府掀起這波「小心共諜就在你身邊」的浪潮下，最需要展現忠成的國軍當然不能缺席，5月底修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，新增第9-1點，增訂「各單位應先確認新任及預劃從事及參與國防安全事務人員，是否曾為現役軍人或國軍聘雇人員，再送請保防單位查詢國籍與刑案紀錄。」

單從修正的條文上來看，國軍是要加強對參與國防安全事務人員的安全查核，理所當然，沒什麼問題；但怪的是，相關查核難道過去國軍都沒有做？任憑「共諜就在你身邊」？

事實不然，安全查核是國軍行之有年的制度，不但會建立所有成員的安調資料，志願役或約聘僱人員若沒通過查核，休想踏入營門，就算是義務役，也會對「特定人員」做嚴格列管，進得了營門也別想亂動。就像在未法制化前的國安局，喜歡招聘有裙帶關係的大姊做行政工作，背後主因就是「身家單純」。

由此可知，國軍過去只不過是把不同身分別的查核規定分散在各不同辦法中，例如軍校生是依據考選辦法，這次修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，僅是將查核國籍與刑案紀錄規定統一納入這條人事辦法中。白話點講，就是脫褲子放屁，了無新意。

但為何在這個時機點要做這種沒有新意的修法，看來目的只有一個，就是在賴總統17條國安對策的最高指導原則下，臨陣當先，做適時適切的表忠；就算國防部長顧立雄雷厲風行減法思維，馬屁文化還是不能少，一定要永遠「信賴」。