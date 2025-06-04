快訊

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

出事了！周杰倫合體山下智久爆追星人潮 他慘跌骨折

傳MS-110偵照莢艙延遲交運 空軍：今年起分批交運

中央社／ 台北4日電

美國2020年軍售台灣6套供F-16V使用的MS-110偵照莢艙；媒體報導，美方進行測評時發現MS-110偵照莢艙外殼爆裂，將延至2026年交運。空軍表示，規畫2025年起分批執行裝備交運，全案及人員訓練不受影響。

台美於2021年簽署正式採購MS-110合約，總金額為新台幣96億3162萬6000元，履約起迄日期為2021年7月8日至2029年3月15日，得標廠商為美國在台協會（AIT），履約地點花蓮縣。

網路媒體上報昨天報導指出，MS-110偵照莢艙主要裝備預計在2025年完成交運，但空軍近期接獲美方告知，近期美國空軍測評時發現訊號不穩定等情況，經檢查後發現是偵照莢艙外殼出了裂痕，因此美軍要求製造商要解決問題後才能出貨，因此MS-110偵照莢艙交運期程將延至2026年。

空軍司令部回覆中央社記者詢問表示，規畫2025年起分批執行裝備交運，空軍運用專案管理機制，均能掌握執行進度及交裝情況；全案及人員訓練不受影響。

國防院學者蘇紫雲曾經說明，MS-110偵照莢艙為空中「千里眼」，結合DB-110感測器的偵照架構，可提供更廣泛飛行高度的拍攝彈性，以及多光譜影像（multispectral imaging）並即時傳輸，可扮演戰場之眼的目獲角色，用於戰場目標偵獲、海洋監測等多任務角色，廣泛運用於MQ-9無人偵察機、F-15、F-16、F-18乃至歐洲戰機、法系疾風戰機（Rafale），可稱為民主陣營現役第一線裝備。

美國在台協會 空軍 F-16V

延伸閱讀

空軍機動雷達將完成首套性能提升 頂平系統中科院研發

捍衛台海逾50年 F-5E/F戰機六月底除役

金管會解除限空令 主委「手伸久了會酸」比喻…網笑翻：空軍準備起飛？

超導物理學家朱經武清水故居遭拆 文化局長痛心：要求國防部修復

相關新聞

部隊鍋 EP221｜CH-47吊千斤輕輕鬆鬆 它有的能力遠超過你的想像

5月底電子媒體採訪陸軍航特部CH-47SD進行空中運補與消防灑水操演。CH-47SD雖然在台服役也屆20年，但仍是僅次於AH-64E的先進機種。 本集從主持人採訪過CH-47SD與參觀新加坡CH-47F的經歷，來聊聊這款直升機的特色。

12共艦、2共機持續出海擾台 國軍嚴密監控應變

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機2架次、共艦12艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

影／台中海線出現多輛裝甲車 清水今重砲射擊引討論

台中海線昨天傍晚出現多輛裝甲車，一名外地遊客看到嚇一跳，當地人說像日常；清水區的番仔寮陣地今天有軍方安排的重砲射擊，砲聲...

頒禁釣令＋檢舉獎金5千元 金防部新規掀官兵怒火

金門防衛指揮部近期擬頒布「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」的新規定，並要求各單位加強宣導，規定還建立內部檢舉制度，舉報違規...

廣角鏡／中科院紅雀三型無人機 可垂直起降、追蹤目標

烏克蘭利用貨櫃載運無人機對俄羅斯多個戰略轟炸機基地發動攻擊，凸顯無人機在現代戰場運用的彈性。中科院昨公布「紅雀三型」無人...

影／台灣奇襲實力 中科院+雷虎自殺攻擊無人機測試曝

烏克蘭6月1日以無人機奇襲，毀損40多架俄羅斯軍機一戰成名；台灣也具備無人機奇襲實力。軍聞社今公布，中科院與雷虎合作開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。