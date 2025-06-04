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影／台中海線出現多輛裝甲車 清水今重砲射擊引討論

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
陸軍第十軍團今天在台中番仔寮陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，此為去年射擊情形。本報資料照片
陸軍第十軍團今天在台中番仔寮陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，此為去年射擊情形。本報資料照片

台中海線昨天傍晚出現多輛裝甲車，一名外地遊客看到嚇一跳，當地人說像日常；清水區的番仔寮陣地今天有軍方安排的重砲射擊，砲聲隆隆，引起熱烈討論和軍事迷拍照，軍方強調這些都是例行性訓練任務。

陸軍十軍團今天早上在台中清水區大甲溪堤防護岸路旁番仔寮陣地，實施今年度重砲保養射擊，軍方今年未邀媒體到場，軍方強調，今年一樣是例行性訓練任務。

陳姓女子說，昨天傍晚她經過清水區，看到「戰車」一輛接一輛開過，低沈引擎聲讓她不得不多看一眼，看了有點擔心；陸軍十軍團表示， 軍方每天都有戰備訓練，裝甲車例行偵巡任務，請大家不用擔心。

去年8月7日，陸軍十軍團在台中海岸重砲射擊，18門M109A2自走砲同步射擊很震憾，許多民眾站在一公里外觀看，說對國軍有信心。

今天操演前，參演單位幾天前已先到陣地，今天模擬戰時情境，迅速機動到陣地進行陣地估領及火砲放列，完成射擊前準備，操演過程中，射擊指揮所依火協中心要求下達射擊命令，砲班執行實彈射擊；射擊現場先單發射擊，再18門自走砲同步射擊，聲音震憾。

台中市清水區昨天出現多輛裝甲車，外地遊客看到很驚訝，當地人說像日常。圖／民眾提供
台中市清水區昨天出現多輛裝甲車，外地遊客看到很驚訝，當地人說像日常。圖／民眾提供

陸軍 裝甲車 清水區

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