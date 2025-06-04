頒禁釣令＋檢舉獎金5千元 金防部新規掀官兵怒火

金門防衛指揮部近期擬頒布「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」的新規定，並要求各單位加強宣導，規定還建立內部檢舉制度，舉報違規屬實者可獲5000元獎金，違反規定者將列入輪調及議處名單。消息曝光後，在網路社群間引發熱議與官兵反彈，部分士官兵直言此舉「因噎廢食」，剝奪僅存的休閒娛樂。

有士兵在臉書公開表示，理解禁止出海釣魚的考量，畢竟曾有同袍因迷航飄至中國而被扣留，但連岸邊釣魚都禁，是否過於嚴苛？他質疑，「難道放假喝酒比釣魚安全？」也有網友直言，釣魚是放鬆方式，你可以叫我不要出海，但不能連海邊都去不了吧？」

對此，民間也有不少聲音質疑軍方政策過嚴，有網友留言諷刺，：「休假釣魚犯法嗎？那玩水、游泳是不是也要禁？」，另也有人關注檢舉獎金的經費來源，質疑是否屬合法支用，「是用公費還是從指揮官口袋掏？」

一名網友更貼出軍方內部擬頒布的規定文件，內容載明「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」，各單位需強化宣導，並設立檢舉機制，經查屬實者給予5000元獎金。

金防部對此低調未表示意見，只說還在研擬、還未施行。但知情人士說，相關規定早已行之有年，國軍每年皆會訂頒「夏令期間軍紀安全要求事項」，明定禁止官兵前往無救生員或未開放之水域從事戲水、游泳、垂釣等活動，相關措施並非首次推行，主因是為避免溺水等安全事故，保障人員安全。

不過，政策仍引發不少批評。有網友說「這是太閒的單位才會有的困擾」，更有人質疑「鼓勵內部檢舉是否會造成軍中分化？」甚至有人反諷「陸軍應該禁止官兵呼吸，這樣才安全。」