影／台灣奇襲實力 中科院+雷虎自殺攻擊無人機測試曝

烏克蘭6月1日以無人機奇襲，毀損40多架俄羅斯軍機一戰成名；台灣也具備無人機奇襲實力。軍聞社今公布，中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」今年3月擊靶測試影片，2項測試都成功命中目標，展現我無人機實力。

軍聞社今公布的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片，是今年3月26日實施擊靶測試，分為「人工操作攻擊」及「AI自主攻擊」等2架次擊靶測試，兩項測試皆成功命中目標。

雷虎科技指出，此次展示的FPV無人機，為結合AI導引與沉浸式操控的創新應用，能針對目標進行高精準炸射。近期，烏克蘭對俄羅斯軍事目標發動大規模遠程攻擊，進一步凸顯FPV無人機在不對稱作戰中的戰略價值。

雷虎科技表示，已進駐中科院軍民通用中心，雙方除合作AI自殺式無人機外，雷虎依國防部軍民合作政策，已向中科院申請數個重要無人機高端技術授權生產製造，預計與中科院合作爭取無人機外銷出口訂單。