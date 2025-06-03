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影／台灣奇襲實力 中科院+雷虎自殺攻擊無人機測試曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」今年3月擊靶測試，成功命中目標。圖／翻攝自軍聞社YouTube
中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」今年3月擊靶測試，成功命中目標。圖／翻攝自軍聞社YouTube

烏克蘭6月1日以無人機奇襲，毀損40多架俄羅斯軍機一戰成名；台灣也具備無人機奇襲實力。軍聞社今公布，中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」今年3月擊靶測試影片，2項測試都成功命中目標，展現我無人機實力。

軍聞社今公布的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片，是今年3月26日實施擊靶測試，分為「人工操作攻擊」及「AI自主攻擊」等2架次擊靶測試，兩項測試皆成功命中目標。

雷虎科技指出，此次展示的FPV無人機，為結合AI導引與沉浸式操控的創新應用，能針對目標進行高精準炸射。近期，烏克蘭對俄羅斯軍事目標發動大規模遠程攻擊，進一步凸顯FPV無人機在不對稱作戰中的戰略價值。

雷虎科技表示，已進駐中科院軍民通用中心，雙方除合作AI自殺式無人機外，雷虎依國防部軍民合作政策，已向中科院申請數個重要無人機高端技術授權生產製造，預計與中科院合作爭取無人機外銷出口訂單。

此外，中科院規畫6月17、18日，在宜蘭蘇澳外海舉辦「快奇專案」公開展示，雷虎科技將派出自製「海鯊號 SeaShark 800」參與，展現其於無人艇作戰平台領域的研發實力與應用潛力。

中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」今年3月擊靶測試，成功命中目標。圖／翻攝自軍聞社YouTube
中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」今年3月擊靶測試，成功命中目標。圖／翻攝自軍聞社YouTube
報導指出，烏克蘭成功用無人機攻擊俄國空軍基地，圖為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。路透
報導指出，烏克蘭成功用無人機攻擊俄國空軍基地，圖為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。路透

無人機 成功 俄羅斯 中科院 AI

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