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中科院公布「紅雀三型」無人機 可垂直起降、監控目標

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中科院公布「紅雀三型」無人機測試影片，可利用4組旋翼進行垂直起降，升空後再利用尾端另一具旋翼推動巡航，並可利用光電偵蒐儀搜索、監控目標。圖／中科院提供
中科院公布「紅雀三型」無人機測試影片，可利用4組旋翼進行垂直起降，升空後再利用尾端另一具旋翼推動巡航，並可利用光電偵蒐儀搜索、監控目標。圖／中科院提供

烏克蘭利用貨櫃載運無人機對俄羅斯多個戰略轟炸機基地發動攻擊，凸顯無人機在現代展場運用的彈性。中科院今天公布「紅雀三型」及「攻擊型無人機」的測試畫面。經過改良的「紅雀三型」無人機不僅可垂直起降、變換飛行姿態，還可運用光電偵蒐儀有效追蹤目標，展現運用潛力。

中科院今天與中正大學簽署「交流合作備忘錄」，未來將合作聚焦無人機、AI等科技應用，中正大學將在中科院民雄園區設置專業實驗室，中科院則將提供獎助學金及實習機會，推動研發、教育與人才交流，打造完整人才培育機制。

中科院原定在活動中進行紅雀三型無人機動態展示，但因限高因素而作罷，不過中科院仍公布多段「紅雀三型」以及攻擊型無人機的測試畫面。

畫面可見「紅雀三型」無人機可利用4組旋翼進行垂直起降，升空後再利用尾端另一具旋翼推動巡航，並可利用光電偵蒐儀掌握、監控遠距目標。中科院在今年3月公告，「紅雀三型」無人機的動力設計組件、通訊電力整合、地面導控平板等，日後可由國內廠商洽詢技轉或授權生產。

中科院同時公布筒射折疊攻擊型無人機，可用於擊殺敵指揮官、高威脅武器操作人員與高價值目標。使用時由操作員根據敵情資訊，透過平板編輯、設定導航點並上傳至無人機，無人機從貯存桶中，透過高壓氣體彈射出筒並建立初速，出筒後快速展翼並由電動馬達帶動螺旋槳爬升到指定高度。

無人機起飛後循導航點飛行，操作手可即時透過平板監控飛行路徑。利用機上酬載的光學、紅外線攝影機，執行AI人工智慧辨識及搜索，操作手選定攻擊目標後系統即可立即鎖定，無人機即可對目標發動攻擊。

中科院強調，具備AI自動辨識追蹤、抗干擾及高破壞力的攻擊型無人機，是軍方執行聯合防衛作戰的最佳選項。

監控 無人機 導航 中科院

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