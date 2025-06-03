雷虎與中科院合作執行「自殺式攻擊無人機」 AI精準炸射

國防部軍聞社3日於網路公開今年3月26日雷虎（8033）與中科院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機(FPV)」測試影片。影片中可見該型無人機成功執行AI精準打擊任務，展現雷虎科技與國家中山科學研究院合作成果，提升國防自主能量。

雷虎科技指出，此次展示的FPV無人機，為結合AI導引與沉浸式操控的創新應用，能針對目標進行高精準炸射。近期，烏克蘭對俄羅斯軍事目標發動大規模遠程攻擊，進一步凸顯FPV無人機在不對稱作戰中的戰略價值。

中科院與雷虎科技的合作，結合人工操控與AI技術，為FPV無人機開拓更廣泛的戰場應用。此計畫目的在提升台灣國防自主能力，也顯示FPV無人機在現代戰爭中的顛覆性潛力。

雷虎科技已進駐中科院軍民通用中心，雙方除合作AI自殺式無人機外，雷虎依國防部軍民合作政策，已向中科院申請數個重要無人機高端技術授權生產製造，預計與中科院合作爭取無人機外銷出口訂單。