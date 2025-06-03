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雷虎與中科院合作執行「自殺式攻擊無人機」 AI精準炸射

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
軍聞社於網路公開雷虎科技與中科院合作開發的沉浸式自殺攻擊無人機測試影片。記者宋健生/翻攝
軍聞社於網路公開雷虎科技與中科院合作開發的沉浸式自殺攻擊無人機測試影片。記者宋健生/翻攝

國防部軍聞社3日於網路公開今年3月26日雷虎（8033）與中科院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機(FPV)」測試影片。影片中可見該型無人機成功執行AI精準打擊任務，展現雷虎科技與國家中山科學研究院合作成果，提升國防自主能量。

雷虎科技指出，此次展示的FPV無人機，為結合AI導引與沉浸式操控的創新應用，能針對目標進行高精準炸射。近期，烏克蘭對俄羅斯軍事目標發動大規模遠程攻擊，進一步凸顯FPV無人機在不對稱作戰中的戰略價值。

中科院與雷虎科技的合作，結合人工操控與AI技術，為FPV無人機開拓更廣泛的戰場應用。此計畫目的在提升台灣國防自主能力，也顯示FPV無人機在現代戰爭中的顛覆性潛力。

雷虎科技已進駐中科院軍民通用中心，雙方除合作AI自殺式無人機外，雷虎依國防部軍民合作政策，已向中科院申請數個重要無人機高端技術授權生產製造，預計與中科院合作爭取無人機外銷出口訂單。

此外，中科院規劃於6月17、18日，假宜蘭蘇澳外海舉辦「快奇專案」公開展示，並邀請國內外大廠進行無人攻擊艇實際性能測試。雷虎科技亦將派出自製「海鯊號 SeaShark 800」參與，展現其於無人艇作戰平台領域的研發實力與應用潛力。

軍聞社於網路公開雷虎科技與中科院合作開發的沉浸式自殺攻擊無人機測試影片。記者宋健生/翻攝
軍聞社於網路公開雷虎科技與中科院合作開發的沉浸式自殺攻擊無人機測試影片。記者宋健生/翻攝

雷虎科技 無人機 中科

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