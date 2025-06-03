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民進黨：藍白莫擋特別預算 讓海巡有新式裝備守護海疆

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，藍白莫擋特別預算，讓海巡有新式裝備守護海疆。圖／民進黨提供
民進黨今天表示，藍白莫擋特別預算，讓海巡有新式裝備守護海疆。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，立法院近期審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，在野黨主張刪除強化國土安全韌性1500億元預算。面對中共灰色地帶侵擾頻傳，海巡急需充足預算來完善更先進裝備捍衛海疆，請國民黨與民眾黨說清楚支持與否，讓全民檢驗。

民進黨發言人韓瑩表示，中國海警船正一步步針對台灣、東沙、金門周邊的海域進行侵擾，頻頻闖入我國限制水域，甚至關閉AIS（船舶自動追蹤系統）規避追蹤，民進黨嚴正譴責中方升高兩岸緊張，破壞區域穩定。

韓瑩指出，台灣未來將面臨的處境與挑戰，相信國人已看得非常清楚，呼籲社會大眾支持國土安全防衛韌性1500億元預算，不應向國際社會釋放錯誤訊號，顯示台灣缺乏自我防衛能力及決心。如果台灣缺少國土安全韌性及國防預算的支持，將無法強化未來的自我防衛能力，也難以有力面對未來挑戰。

民進黨發言人吳崢表示，面對國際質疑藍白砍國防預算，國民黨國際部主任黃介正宣稱「國民黨無疑堅定支持增加國防預算」；而民眾黨主席黃國昌也聲稱「沒收到行政部門提案，勿放話、炒作」。既然如此，要求國民黨及民眾黨明確表態，是否支持這1500億的國土安全預算，拿出具體行動支持。

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