振興台無人機產業 華府學者：政府下大單是關鍵

烏克蘭無人機襲俄告捷，使無人機產業發展再成焦點。美國智庫研究員張崑陽今天表示，台灣無人機產業面臨需求不足的困境，盼台灣政府或行政部門能下大筆訂單，藉此支持其無人機公司擴張，能與中國競爭對手抗衡。

「國防領域的科技與民間創新：重新思考台灣韌性」座談今天在華府舉行，民進黨駐美代表處主任蕭舜文、詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）研究員張崑陽（Sunny Cheung）、記者劉致昕及美國台灣觀測站董事葉介庭出席。

才去休士頓參加無人機產業展的張崑陽指出，台灣與美國無人機產業所面臨的困境相似，目前需求明顯不足。

如果要振興或重建無人機產業，最根本的就是要創造需求。張崑陽以烏克蘭為例表示，烏克蘭有實際的因應戰爭需求，而日日大量生產無人機。以具體數據來看，美國國防部去年只打算採購4000架無人機，烏克蘭可能一年就必須產出400萬架。

張崑陽指出，即便現在不處於戰爭狀態，仍有儲備無人機的必要。希望台灣政府或行政部門能做出決策，下大量無人機訂單，藉此支持無人機公司並建立完整產業生態系。此外，政府也必須投入更多資金支持，確保本土無人機公司不會被中國的競爭對手所淘汰、摧毀。

劉致昕則提到，中科院昨天宣布開放無人機的生產鏈，並與其他利益相關方進行合作。對中科院來說，這是一個非常重要的轉變，因為它過去以保守立場著稱，幾乎壟斷所有技術。過去在討論如將像無人機這樣的新技術整合入軍方作戰系統時，民間很難參與。

他表示，如今中科院願意開放、授權與合作，表示他們確實看到其他國家、戰場的實際情況，也意識到應與不同利害關係人合作，才能加速推動落實相關計畫。

美台合作方面，由於無人機零件供應鏈，現階段仍高度被中國壟斷，張崑陽指出，台灣廠商打造「非紅供應鏈」是非常聰明的構想。如果想建立安全供應鏈，確保無人機不只是可以在盟國製造，連零件本身也能在理念相近的民主國家生產，那就必須與台灣合作。

他指出，在台灣生產無人機的成本一定比在中國製造高，但比起在美國生產，仍是便宜很多。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前出席新加坡安全會議「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）時表示，將為印太區域的小型無人機系統制定標準，找出關鍵零件的安全生產來源，並提高這些重要系統的全球供應鏈韌性。

至於台灣是否有機會參與這項計畫，五角大廈今天未正面回應，只建議洽詢台灣政府。