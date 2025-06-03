蕭美琴籲加強嚇阻 專家：應在衝突前備好無人機產業

副總統蕭美琴2日表示，台灣應該做更多來嚇阻中國大陸；吸取烏克蘭在俄烏戰爭中的經驗，台灣科技、民主與社會研究中心海外研究員張紘綸認為，台灣應該在潛在衝突爆發前就準備好無人機產業的發展。

由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展2日在華府舉行，蕭美琴也以視訊的方式參與，她發言的時候表示，台灣致力於和平，面對中國大陸的威脅，台灣應該做更多來增強實力、建立嚇阻。

展覽洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。

歐盟駐烏克蘭大使馬特諾娃（Katarína Mathernová）2日在社群網路上表示，這代表俄國並非擁有所有的牌，烏克蘭手上也有牌；烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）則在展覽中表示，烏克蘭在戰火之下致力於創新，指烏克蘭要的是前進未來，而不是製造其他國家十年前在製造的東西。

張紘綸表示，無人機對台灣來說並非只是一項戰略選擇，而是面對潛在威脅的核心產業，而台灣目前正在擴大無人機產業的規模。

張紘綸指出，台灣國防部在去年採購3422架「軍用商規」無人機，是有史以來最大的一筆訂單；台灣政府未來也計畫在2025年至2028年採購至少4.7萬架無人機；台灣也大力投資無人機產業，目標在2028年，台灣每年可以生產18萬架無人機。

然而，張紘綸也表示，台灣目前的無人機產業規模仍相對小，因此面對較高的生產成本，而政府有限的需求也讓產業難以提高生產效率；張紘綸指出，台灣現行的民間發展遠比官方來得快速，兩者無法有效整合的情況之下，讓部分業者變得灰心。

此外，張紘綸表示，台灣無人機產業也面對來自美國進口的管制，同時部分零件仰賴中國大陸的供應的挑戰。