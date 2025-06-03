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蕭美琴籲加強嚇阻 專家：應在衝突前備好無人機產業

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展2日在華府舉行，我國副總統蕭美琴以視訊的方式參與，她發言的時候表示，台灣致力於和平，面對中國大陸的威脅，台灣應該做更多來增強實力、建立嚇阻。圖／翻攝SCSP的X平台
由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展2日在華府舉行，我國副總統蕭美琴以視訊的方式參與，她發言的時候表示，台灣致力於和平，面對中國大陸的威脅，台灣應該做更多來增強實力、建立嚇阻。圖／翻攝SCSP的X平台

副總統蕭美琴2日表示，台灣應該做更多來嚇阻中國大陸；吸取烏克蘭在俄烏戰爭中的經驗，台灣科技、民主與社會研究中心海外研究員張紘綸認為，台灣應該在潛在衝突爆發前就準備好無人機產業的發展。

由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展2日在華府舉行，蕭美琴也以視訊的方式參與，她發言的時候表示，台灣致力於和平，面對中國大陸的威脅，台灣應該做更多來增強實力、建立嚇阻。

展覽洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。

歐盟駐烏克蘭大使馬特諾娃（Katarína Mathernová）2日在社群網路上表示，這代表俄國並非擁有所有的牌，烏克蘭手上也有牌；烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）則在展覽中表示，烏克蘭在戰火之下致力於創新，指烏克蘭要的是前進未來，而不是製造其他國家十年前在製造的東西。

張紘綸表示，無人機對台灣來說並非只是一項戰略選擇，而是面對潛在威脅的核心產業，而台灣目前正在擴大無人機產業的規模。

張紘綸指出，台灣國防部在去年採購3422架「軍用商規」無人機，是有史以來最大的一筆訂單；台灣政府未來也計畫在2025年至2028年採購至少4.7萬架無人機；台灣也大力投資無人機產業，目標在2028年，台灣每年可以生產18萬架無人機。

然而，張紘綸也表示，台灣目前的無人機產業規模仍相對小，因此面對較高的生產成本，而政府有限的需求也讓產業難以提高生產效率；張紘綸指出，台灣現行的民間發展遠比官方來得快速，兩者無法有效整合的情況之下，讓部分業者變得灰心。

此外，張紘綸表示，台灣無人機產業也面對來自美國進口的管制，同時部分零件仰賴中國大陸的供應的挑戰。

張紘綸提醒說，台灣必須及早做好準備，不但要加強公私整合，重建軍事工業，也必須預先建立好完整、可靠的無人機生產供應鏈，否則當危機降臨，台灣很難在短期內加速生產，指無人機的發展現在與安全畫上等號。

華府AI EXPO展2日舉行，洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏軍動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。圖為民眾透過電腦模擬訓練如何操縱無人機。記者陳熙文／攝影
華府AI EXPO展2日舉行，洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏軍動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。圖為民眾透過電腦模擬訓練如何操縱無人機。記者陳熙文／攝影
華府AI EXPO展2日舉行，洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏軍動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。記者陳熙文／攝影
華府AI EXPO展2日舉行，洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏軍動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。記者陳熙文／攝影
華府AI EXPO展2日舉行，洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏軍動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。記者陳熙文／攝影
華府AI EXPO展2日舉行，洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏軍動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。記者陳熙文／攝影

烏克蘭

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