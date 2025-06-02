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中科院筒射型無人機釋商技轉 強化國安及產業韌性

中央社／ 台北2日電
國家中山科學研究院外觀。聯合報資料照片
國家中山科學研究院外觀。聯合報資料照片

中科院今天表示，已陸續將筒射型無人機例如勁蜂一型無人機的發射筒、摺疊翼、複材機體等製造及系統整合技術，開放業界申請技術轉移、技術授權、產品開發與諮詢服務，期盼能提升國產自製率，強化國安及無人機產業韌性。

國家中山科學研究院下午發布新聞稿指出，配合政府「五大信賴產業」政策，中科院全面檢討無人機相關技術，期能藉由授權合作方式，促進台灣無人機產業發展，提升整體自主研發與製造能量，壯大台灣科技與經濟實力，進而強化國家安全與韌性。

中科院說明，已陸續將筒射型無人機的發射筒、摺疊翼、複材機體等製造及系統整合技術，開放業界申請技術轉移、技術授權、產品開發與諮詢服務，期帶動更多業者投入相關產業鏈，擴大產業規模，建立完善無人機產業生態系，並強化供應鏈韌性和國際競爭力，使台灣有機會成為全球無人機供應鏈的重要基地。

中科院表示，為落實無人機去紅供應鏈並拓展外銷市場目標，中科院開放國內無人機業者有償使用「筒射型無人機」技術，除有助業界縮短無人機關鍵技術研發期程外，更可提升國產自製率，強化整體無人機產業韌性。

中科院指出，將強化跨領域資源整合，積極建構技術研發、試驗、測試評估及量產的全方位發展平台，結合產、官、學、研能量的創新協作，發揮國家資源整合效益，將無人機產業打造為繼半導體產業後，下一座護國神山。

能量 無人機 國安 供應鏈 中科院

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