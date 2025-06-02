冷眼集／花蓮空軍基地「開箱」烏龍一場…自認愛台 反成陸認知戰幫凶

好萊塢名片「終極警探」中，美國聯邦調查局面對人質劫持事件，下令切斷大樓供電，預備攻堅。不料，「恐怖分子」真實身分，是意圖盜取金庫財物的劫匪。歹徒無法自力破解最後一道保險鎖，必須仰賴聯邦調查局「配合」；因為金庫一旦失去電力，那道保險就會被解除。

大陸社群網站出現對台灣軍情的介紹，引發台灣媒體報導，執政黨立委也猛質詢，認為是「中國認知戰」。其實，正是電影情節重演：若無我方「配合」，認知戰還發揮不了效果。

台灣是言論自由社會，兩岸緊張使軍事新聞大行其道。對岸網路上，不難查到「台軍部署揭密」之類文章，介紹各營區所在位置，當地所駐紮單位番號等。相較之下，小紅書影片作者「按圖索跡」畫面製作堪稱用心，旁白用語也相對客觀，但就資訊面而言，絕非首個以國軍防務為題的對岸「ＵＰ主」（指上傳、發布視頻的人），曝光內容也談不上特別超越。

中共官方對台情資的掌握度，遠超這些民間研究者，但對此類作品仍然樂觀其成。一是「投石問路」，包括「按圖索跡」介紹花蓮，內容仍有錯誤與疏漏，一旦有人上來踢館，反而發揮糾錯效果。但更大價值在於宣傳效應，果然，台灣很快就「上鉤」，將其炒熱成新聞話題，讓更多民眾相信「台灣軍情全被大陸掌握」，白賺認知戰紅利。

兩岸敵眾我寡，保密防諜是國防之必須。危險的是夸談「保防」，卻完全分不清該「保」、該「防」的真正標的為何。從「按圖索跡」被熱議之類事件反覆發生，乃至陸配拍攝學童上學，卻被「台派」人士解讀為替共軍犯台預先偵察，在在顯示極度諷刺又極度危險的事實：愈愛強調對岸武力威脅，凡事總以「認知戰」解讀，慣於視不同立場為「在地協力者」的人，實則卻不自覺化身在地協力者，成了武力威脅與認知戰的真正幫凶。