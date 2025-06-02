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花蓮空軍基地遭小紅書「開箱」？專家解密…影片素材只是公開資訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
小紅書出現花蓮空軍基地空拍畫面，國防部長顧立雄26日在立法院表示，該影像為合成後製而成。中央社
小紅書出現花蓮空軍基地空拍畫面，國防部長顧立雄26日在立法院表示，該影像為合成後製而成。中央社

大陸影音網站「小紅書」出現影片「花蓮空軍基地全景揭秘」，詳述基地內各設施。台灣有媒體質疑國軍營區遭無人機入侵，多位綠營立委則稱此舉為中國認知戰。但專家指出，其影片出自高階衛星影像，提到的國軍資訊，可由公開資訊蒐集到，不必大驚小怪。

該影片日前遭報導後，國防部長顧立雄說，影片是以衛星圖像製作而成，並非無人機入侵。影片作者「按圖索跡」則宣稱，作品發表於YouTube網站，作品除了花蓮，也曾「點名」美軍駐日的橫須賀、橫田、厚木等基地；其宣稱，坊間大量軍事視頻，只是以谷歌地球加上圖片，搭配煽動性文字與配樂，「看起來很爽，其實並不嚴謹」。

登上台灣新聞後，「按圖索跡」發布新影片，指控三立、華視、中天與鏡電視，對自己作品斷章取義，甚至驚動「台偽」國防部長；他宣稱無任何官方背景，僅是關注軍事科普的短視頻博主，透過實景視角進行客觀科學的軍事分析，無意製造緊張氛圍，更未渲染武統，並反批「挑動對立，背離和平，對抗民意」的行為。

台灣戰略模擬協會兼任研究員溫約瑟，大學時期就製作出「中國人民解放軍基地及設施」地圖，並持續在社群網站活躍，依據中共官媒發布的軍事新聞，解析部隊番號、操演地點等資訊。他指出，「按圖索跡」的影片並非航拍，而是三Ｄ建模，底圖可以是各種來源，也可以直接從谷歌衛星影像產生；而從影片內容來看，並沒提到真正機敏的資訊，「還需要再加油」。

中華戰略學會資深研究員張競說，任何營區、陣地與設施，遲早會有相關資訊外流，遭致解析，但工事是死的、兵力是活的；設施是固定的，儎台是機動的；一旦威脅預警戰備提升，自然會機動疏散，實施掩蔽偽裝。

張競也認為，真正對岸官方背景人士不會在網路上高調宣揚。他指出，網路上不只有許多國軍情資，即使解放軍相關資訊，也常被人曝光；大陸當局上周剛公布「重要軍工設施保護條例」，規範相關行為。以中共對網路的控制，雖有能力將訊息封口，但平常會留給軍迷一定空間，例如殲卅六戰機試飛影片的流傳等，因為也能藉機製造宣傳效果。

顧立雄 空軍 小紅書

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