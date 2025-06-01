海巡署首邀70名Cosplayer、攝影登雲林艦 福音戰士扮演者：震撼

海巡署艦隊分署推廣8日「國家海洋日」，邀逾70名Cosplayer（角色扮演者）及攝影愛好者等，今天到駁二登上雲林艦拍攝，盼擴大傳播海洋意識，凝聚護海決心及文化實力。

海洋委員會海巡署艦隊分署指出，扮演新世紀福音戰士的Coser表示，第一次進入海巡最大巡防艦，「震撼卻令人安心」，難得與海巡並肩站在雲林艦上，更認識守護海洋所肩負責任，感覺自身也是家園守護者，感謝有機會讓Coser們能登艦展現自我。

艦隊分署今天發布新聞稿表示，首次嘗試將Cosplay結合艦艇開放拍攝，邀請約70到80名扮裝、宅舞舞者及攝影愛好者到駁二藝術特區旁碼頭參加推廣活動，希望透過參與者分享拍攝作品，將海洋日推廣至多元青年世代，吸引更多民眾參與，共同認識與關心海洋。

艦隊分署指出，此次攝影會登艦主角「雲林艦」，為台灣海巡「國艦國造」建造中及現役海巡艦中，最大型的4艘之一，隸屬南部地區機動海巡隊，艦體為4000噸級設計，具備優異航行性能及手術室、診療室、負壓隔離病房等功能，為守護台灣國土堅強力量。

艦隊分署表示，第6屆國家海洋日以「萬象海洋、永續共融」為主題，8日上午10時至11時20分在高雄港第16、17號碼頭將有「海安12號演習」海上操演，中午12時30分至下午4時30分將開放雲林艦參觀，歡迎民眾屆時登艦感受國艦國造工藝成果與瞭解馳騁海疆的守護巨盾。