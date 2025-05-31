傳美將加大對台軍售 學者籲提升防空與後備部隊戰力

路透社引述2位不具名美國官員報導，美國打算將對台軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度。軍事學者認為，台灣除對美爭取軍機艦等主戰儎台，也應設法再提升防空火力，並強化後備部隊戰力。

路透社報導指出，川普第一任政府同意對台出售約183億美元的武器，前總統拜登任內則同意約84億美元；2位不願具名的美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模，將超過川普第一次執政期間。

針對路透社報導美方將擴大對台軍售，政治大學國際事務學院兼任副教授陳文甲告訴中央社記者，美方釋出兩個訊號，第一是川普在第2任期將延續第一任期的立場，更加強化挺台，且以軍售作為對中國戰略抗衡的重要工具；第二是提前預告「軍售金額可能輕鬆超過」過去紀錄，目的在於建立嚇阻力，同時穩定區域盟友信心。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，雖然台灣有望取得更多先進裝備，但仍不可偏廢國防自主，包括海軍作戰艦艇、E-2D預警機、反潛直升機、F-35戰機、自走火砲等大型儎台，都是可以向美國爭取出售的項目。

不過，蘇紫雲指出，大型儎台的建置至少需5至6年以上，若要達成國防部長顧立雄日前提及，國軍在2027年要達到「高戰備」，現階段最重要是精準彈藥與不對稱戰力的火力建構。

蘇紫雲說，「萬事莫如防空急」，中國人民解放軍在傳統的空中武力和無人機戰力，展現可以對台進行多樣性的空中威脅，台灣在爭取軍購上應持續強化防空系統的建構，且不能只依賴飛彈，而是要爭取美方出售自走防空火砲，甚至雷射與微波的防空武器。

陳文甲指出，若美方對大型儎台設限，軍售將轉向強化台灣不對稱作戰與持久抵抗力，而可能項目包括無人機、反艦與反裝甲飛彈，以及彈藥、備件與通訊系統等，雖然這些軍品單價不高，但數量龐大再加上維修與訓練費用，總金額仍具規模，其真正意涵在凸顯軍售策略為支持台灣「癱瘓敵軍、拖延時間、等待援助」的戰略邏輯。

此外，蘇紫雲提到，對應2027年國軍要達成「高戰備」的時程，後備部隊的戰力也應趁此機會大幅強化，包含單兵武器、個人裝備、夜視裝備、通訊器材等都應該大幅對美採購，使國軍後備部隊的戰力能拉近與現役主戰部隊的距離，面對具有夜戰能力解放軍地面部隊，國軍後備部隊的夜視裝備應該設法精進，才得以在灘岸與城鎮戰的夜間作戰發揮功效。