國防部軍醫局新編2億元 仿美軍成立「前進外科小組」

國防部軍醫局今年新編2億元預算，要仿美軍成立「國軍前進外科小組裝備整備」。軍醫局說，這個小組能在地區醫療量能不足時，即時提供重傷官兵到院前緊急手術需求，暫時穩定生命徵象。

美軍的前進外科小組（Forward Resuscitative and Surgical Detachment, FRSD）是一種能夠在戰場或災難現場進行早期執行醫療的任務編組，主要目的是在傷患的「黃金1小時」內進行緊急手術，以穩定其生命徵象並提高後送存活率。

國防部軍醫局新編2億元仿美軍準備成立「國軍前進外科小組裝備整備」，但立委質疑，考量台灣地區為防衛作戰與美軍攻勢前進作戰型態並不相同，戰時可動員民間遍及各地區醫護力量支援作戰，應可支援國軍戰時需求，且現規劃採購項目，是否為美軍完整功能、相關配置規劃、支援人力來源、補充支援能量等是否已完整預劃。令人質疑這項採購案並未以台澎防衛作戰特性設計、未評估台灣可動員醫療能量，恐無法達成原規劃目標，浪費公帑。

軍醫局表示，考量現代化作戰型態具節奏快及高機動的特性，軍醫局參酌美軍前進外科小組設置標準，成立「國軍前進外科小組」，包括由急診醫師、護理師、衛勤人員3人組成的檢傷分類組；外科醫師、骨科醫師、麻醉護理師、手術護理師4員的手術組；重症護理師及一般護理師2人組成的術後恢復組；衛勤人員1人組成的行政組等。戰時結合二級傷患後送管制醫療站運作，使受傷官兵即時獲得醫療處置。

軍醫局說，另參考美軍前進外科小組攜行裝備清單及綜整國軍醫院外科、創傷及急診等專科醫師的專業意見，並考量醫療手術與復甦技術、採購及後勤維保等因素，規劃籌購「多功能抽吸裝置」等26項醫療設備，相關裝備均以醫療攜行箱模組化及系統化收納。強化國軍前進外科小組具即時性及高機動性開設量能。去年已有340名相關專長醫護接受訓練。

軍醫局說，急救責任醫院如因大量傷患湧入癱瘓醫療量能、維持醫院運作基礎設施包括油、水、電、氣體、維生設施等不足或道路中斷致傷患無法立即後送等狀況，國軍前進外科小組可即時提供重傷官兵到院前緊急手術需求，暫時穩定生命徵象。